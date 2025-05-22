Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 75 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 oldu.

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Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, mayısta geçen aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2024 2025 Ocak 76,2 74,6 Şubat 76,4 74,5 Mart 76,2 74,4 Nisan 76,7 74,3 Mayıs 76,3 75,0 Haziran 76,3 — Temmuz 75,9 — Ağustos 75,4 — Eylül 74,9 — Ekim 74,9 — Kasım 75,6 — Aralık 75,8 —