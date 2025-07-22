Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: Taraflar toplandı, sosyal haklar masadaydı

Kamu işçisinin zam pazarlığında gözler, bu hafta yapılması beklenen son toplantıda olacak. İşçi, hükümet ve işveren sosyal haklara dair talepleri görüşmek için bir araya geldi.

Kamu işçisinin zam pazarlığında 7. toplantıda hükümet ve işveren 2025 yılının ilk 6 ayı için teklifini yüzde 17'den yüzde 24'e yükseltti. Geri kalan 6'şar aylık dilimler için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi. 2025 yılı ikinci ayı için yüzde 16,67’lik bir zam teklif edilmiş oldu. İşçi tarafı görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

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HÜKÜMET, İŞVEREN VE İŞÇİ TARAFI TOPLANDI: SOSYAL HAKLAR MASADAYDI

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Habertürk'ün edindiği bilgiye göre 21 Temmuz'da hükümet, işveren ve işçi tarafı tekrar bir araya geldi. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıda kamu işçisinin sosyal haklarına dair talepler ele alındı.

TARAFLAR TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

Bakan Işıkhan, işveren sendikası olan TÜHİS ve TÜRK-İŞ ve hak iş heyetleri toplantıda yer aldı. Tarafların bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak toplantıda sosyal haklar ve şimdiye kadar mutabık kalınan konular üzerinde görüşülecek. Bu konular üzerinde bir protokol oluşturulması öngörülüyor. Beklenti ise kamu işçisinin zam pazarlığında 27 Haziran'da başlayan sürecin bu hafta tamamlanması yönünde.