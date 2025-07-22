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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal Güvenlik Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: Taraflar toplandı, sosyal haklar masadaydı - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: Taraflar toplandı, sosyal haklar masadaydı

        Kamu işçisi zam pazarlığında dün işçi, işveren ve hükümet bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantıda kamu işçisinin sosyal haklara dair talepleri ele alındı. Tarafların bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek sürecin tamamlanması bekleniyor.

        Giriş: 22.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:08
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        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor
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        Kamu işçisinin zam pazarlığında gözler, bu hafta yapılması beklenen son toplantıda olacak. İşçi, hükümet ve işveren sosyal haklara dair talepleri görüşmek için bir araya geldi.

        Kamu işçisinin zam pazarlığında 7. toplantıda hükümet ve işveren 2025 yılının ilk 6 ayı için teklifini yüzde 17'den yüzde 24'e yükseltti. Geri kalan 6'şar aylık dilimler için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi. 2025 yılı ikinci ayı için yüzde 16,67’lik bir zam teklif edilmiş oldu. İşçi tarafı görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

        HÜKÜMET, İŞVEREN VE İŞÇİ TARAFI TOPLANDI: SOSYAL HAKLAR MASADAYDI

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        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre 21 Temmuz'da hükümet, işveren ve işçi tarafı tekrar bir araya geldi. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantıda kamu işçisinin sosyal haklarına dair talepler ele alındı.

        TARAFLAR TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

        Bakan Işıkhan, işveren sendikası olan TÜHİS ve TÜRK-İŞ ve hak iş heyetleri toplantıda yer aldı. Tarafların bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak toplantıda sosyal haklar ve şimdiye kadar mutabık kalınan konular üzerinde görüşülecek. Bu konular üzerinde bir protokol oluşturulması öngörülüyor. Beklenti ise kamu işçisinin zam pazarlığında 27 Haziran'da başlayan sürecin bu hafta tamamlanması yönünde.

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