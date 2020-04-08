AA

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şunlar:

YHT 1 Ankara-Eskişehir 2 Ankara-Karaman 3 Ankara-Konya 4 Ankara-Sivas 5 Konya-Söğütlüçeşme 6 Sivas-Halkalı 7 Sivas-Söğütlüçeşme ANA HAT 1 17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma) 2 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya) 3 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma) 4 Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı) 5 Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze) 6 Çukurova Mavi (Ankara-Adana) 7 Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) 8 Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir) 9 Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana) 10 Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana) 11 Göller Ekspresi (Isparta-İzmir) 12 Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan) 13 İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara) 14 Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir) 15 Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir) 16 Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir) 17 Toros Ekspresi (Konya-Adana) 18 Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan) BÖLGESEL 1 Adana-Mersin 2 Adapazarı-Pendik 3 Afyon-Eskişehir 4 Amasya-Havza 5 Ankara-Karabük 6 Ankara-Polatlı 7 Aydın-Söke 8 Basmane-Alaşehir 9 Basmane-Aydın 10 Basmane-Denizli 11 Basmane-Ödemiş 12 Basmane-Söke 13 Basmane-Tire 14 Basmane-Uşak 15 Çatal-Tire 16 Denizli-Söke 17 Divriği-Erzincan 18 Diyarbakır-Batman 19 Elazığ-Tatvan 20 Eskişehir-Kütahya 21 Eskişehir-Tavşanlı 22 Gaziantep-Nizip 23 İskenderun-Mersin 24 İslahiye-Mersin 25 Kapıkule-Halkalı 26 Kars-Akyaka 27 Konya-Karaman 28 Kütahya-Balıkesir 29 Manisa-Alaşehir 30 Samsun-Amasya 31 Samsun-Sivas 32 Sivas-Divriği 33 Söke-Ortaklar 34 Uzunköprü-Halkalı 35 Zonguldak-Gökçebey 36 Zonguldak-Karabük