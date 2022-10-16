Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi’nde gündelik yaşamın tarihini sandıklardan çıkardı, özel bir belgesel çalışmayla bugüne taşıdı. Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras-Antalya Kaleiçi Evleri projesiyle yaşayan antik kentte evlerin tarihinin anlatıldığı çalışma, 7. Kaleiçi Old Town Festivali’nde tanıtıldı.

Begonvillere gizlenen pencerelerinin arkasında, dar bir sokağa açılan kapısının önünde, geniş avlusunda hikayeler biriktiren Antalya Kaleiçi evlerinin tarihi Muratpaşa Belediyesi’nin Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri projesinde bir araya getirdi.

Projenin tanıtımı, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) düzenlenen törenle yapıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliği tanıtıma festival için Kaleiçi’nde buluşan 27 ülkeden 52 şehrin heyetleri, Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

HİÇ MÜTEAHHİT KULLANMAYAN BELEDİYE

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal basın ile yaptığı sohbet toplantısında başta çöp konteynerleri, asfalt ve sokak mobilyaları olmak üzere ilçe için gerekli tüm malzelemelerin belediyenin kendi atölyelerinde üretilip daha sonra da yine kendi çalışanları tarafından uygulandığını belirterek, hiç müteahhit kullanmayarak 5 liralık işi 1 liraya mal ettiklerini söyledi. Uysal, daha öncesinde tehlikeli bir alan olan Kaleiçi'ni yaptıkları çalışmalar ile dünyada sayılı antik kentler arasına soktuklarını ifade ederek, "Kaleiçi 2 bin 200 tarihe sahip. Burayı yaşanabilir bir yer yer haline getirip dünyaya tanıtmak için önce ruhsatsız 500 işletmeyi ruhsatlı hale getirdik. Sokakların kullanım alanlarını belirledik. İçinde antik kent olan şehirlere mektup yazıp davet ettik" dedi. Festivaller kapsamında çeşitli şehirlerin belediye başkanlarını davet ettiklerini anlatan Uysal, "Bir yerin belediye başkanı buraya geldiğinde sonra o şehrin yarısı buraya turist olarak geliyor" diye konuştu.

KENDİLİĞİNDEN Mİ OLUYOR?

Uysal diğer yandan özellikle Rusya Ukrayna savaşının ardından Antalya'ya çok sayıda Rus'un geldiğini bir çok Rus'un buradan ev satın alarak yerleşik hayata geçtiğini belirterek "Antalya genelinde Rusça bilen sayısı yüzde 10'u geçti. Elbette devletin çeşitli kurumları ulusal güvenlik açısından da bu durumu izliyordur. Eğer izlenmiyorsa dikkate alınması gerekli. Bu durumun kendiliğinden mi olduğu araştırılmalı. Şehir merkezinde fiyatlar çok arttığı için hakim ve savcılar dahil memurlar tayin istiyor" şeklinde konuştu.

ASLINDA BİR KUTLAMA

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada ise Kaleiçi’nin dünyadaki diğer örnekleri gibi çok kıymetli olduğunu söyledi. Yaşan antik kentin 2 bin 200 yaşında olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Ama hayat çok hızlı akıyor. Yeni kuşaklar tarafından buradaki yaşamlar, uygarlıklar hissedilmeli. Burada da çok özel hikayesi olan evler mevcut. Çok farklı uygarlıklar, çok farklı ülkeler gelmiş geçmiş. Hepsinin izleri mevcut” diye konuştu.

Kaleiçi Old Town Festivali’nin aynı zamanda bu kültürel ve arkeolojik varlığın gelecek kuşaklara aktarabilme çabası olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Aslında bütün tarihi mirasın bugüne gelebilmiş olmasının kutlamasıdır” dedi. Kaleiçi’nin gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir mücevher olduğunu belirten Başkan Uysal, bu projeyle Kaleiçi evlerinin tarihini dijital koşullarda yeni kuşaklara aktardıklarını belirtti. Uysal, böylece çok farklı kültürlerin, dillerin Kaleiçi’ni daha yürekten, dana yakından hissedebileceğini söyledi.

ARKA PLANDA TARİH VAR

Törende konuşan AKMED Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, proje kendileriyle paylaşıldığında sadece binalarla ilgili bir çalışma yapılacağını sandıklarını belirterek, “Ama aslında arka planda bir tarih yatıyor” dedi.

İLK BÖLÜM 11 YAPIDAN OLUŞUYOR

Projenin ilk ayağı için Kaleiçi’nde 11 tarihi yapının tarihteki izleri sürüldü. Arşivler tarandı, fotoğraflardan ipuçlarının peşine düşüldü, evlerin sahipleri bulundu, Kaleiçi sakinleriyle görüşüldü. Anlatılan öyküler derlendi ve yıllara uzanan tarih 8 aya yaklaşan bir çalışmayla 11 ayrı belgeselde anlatıldı.

1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan, Antalyalıları hurmayla tanıştıran Hassun Kaptan Konağı, Selanik’ten mübadeleyle gelen Hasan ve Nesli Kıvırcık çiftinin 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı Çerçiler Evi, yine mübadeleyle gelen terzi Emin Doman ve ailesinin yaşadığı ev, Arnavut kökenli Toker ailesinin yaptırdığı Kaçaroğlu Evi, mahallesinde 40 yıl muhtarlık yapan ve ‘Kont’ adında pansiyonu olan Salih Asa ve ailesinin yaşadığı Kont Salih’in Evi, mübadeleyle Kıbrıs’tan gelen Ayşe ve Derviş Kulaksızlar çiftinin evi, Selanik göçmeni Hasan Attanindi ve ailesinin yaşandığı ve bugün bir sanat galerisi olarak hizmet veren Simitçi Mıstık Galerisi, dönemin Antalya Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir’in Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağı’nın hikayesi projede yer aldı.

Bununla birlikte 17 yıl süren bir projenin ürünü olan 5 Osmanlı dönemi konağının restore edildiği RuinAdalia Otel, 18 Mayıs 1996 tarihinde açılan AKMED, Aya Yorgi Kilisesi’nin de içinde yer aldığı ve 1995’te açılan AKMED Sergi Alanı ve Müzesi’nin de hikayeleri ayrı belgesellerle anlatıldı. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Almanca olarak hazırlanan belgeseller, karekod haline getirilerek evlerin kapılarına asıldı.