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Dünyanın en büyük kahve üretisici Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Ülkede su kıtlığının ardından yaşanan don olayları kahve arzına ilişkin endişeleri yükseltti. Bunun üzerine vadeli işlemlerde Arabica kahvenin değerinde son 24 saatte yüzde 10'a yakın artış yaşandı.

Kahve fiyatları böylece yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü. Fiyatlar son 1 haftada yüzde 25 yükselirken, 2021'deki yükselişi yüzde 60'ı aştı.

ULAŞIM MALİYETİ DE ARTTI

Fiyatlardaki artışta yükselen ulaşım maliyeleri ve büyük üreticiler arasında yer alan Kolombiya'daki siyasi gerilim de etkili oldu.

Brezilya tarihinin en kurak yıllarından birisini yaşarken geçtiğimiz hafta ülkenin Arabica çekirdek üretiminin gerçekleştiği Minas Gerais bölgesinde hava sıfırın altına geriledi. Bu da don olaylarını beraberinde getirdi. Bölgede soğuk havaların kahve üretimini henüz tam olarak ne kadar etkilediği bilinmiyor. Ancak uzmanlar, söz konusu derecelerin yaşlı/genç kahve bitkilerini olumsuz etkileyeceğini söylüyor.