Kahve bu ay yatırımcısına acı geliyor

Küresel arzın artacağı beklentisi kahve fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu.

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinin üretim tahminlerini artıracağına yönelik beklentiler, fiyatlardaki düşüşte önemli bir etken oldu.

ABD Tarım Bakanlığı, Brezilya'nın 2025/26 kahve üretiminin yıllık yüzde 0,5 artışla 65 milyon torbaya, Vietnam'ın 2025/26 kahve üretiminin ise yıllık yüzde 6,9 artışla 31 milyon torbaya çıkacağını tahmin ediyor.

Ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ve bunun talep endişelerini tetiklemesi kahve fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Brezilya ulusal gıda tedarik ajansı Conab da ülkenin 2025 kahve üretiminin ocak tahminine göre yüzde 7,5'lik artışla toplam 55,7 milyon çuval olmasının beklendiğini bildirdi.

ABD’de faaliyet gösteren Intercontinental Exchange (ICE) emtia borsasında, kahvenin libre fiyatı nisan ayı sonuna kıyasla yüzde 10’un üzerinde düşerek 3,58 dolara kadar geriledi.

Kahvenin libre fiyatı bu yıl 4,30 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Brezilya'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve havanın yağışsız geçmesi kahve ağaçlarının çiçeklenmesini ve rekolteyi düşürmüştü.

Kahve fiyatlarındaki yükselişin diğer nedeni Vietnam'dı. Vietnam'da hava koşulları nedeniyle üretim tarafında geçen sene düşüşler görüldü. Küresel olarak fiyatların bu kadar yükselmiş olması alıcıların nispeten çekimser kalmasına yol açıyor.

Fiyatların çok yükselmiş olması nedeniyle uzun vadeli alımların nispeten ertelenmesi de kahve talebini olumsuz etkiledi.

Öte yandan Kolombiya'da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine çıkması fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı. Dünyanın en büyük 3. kahve üreticisi olan Kolombiya'da kahve rekoltesindeki artış, Brezilya'da beklenen yağışlar, kahve üreticilerinin yüksek fiyatlardan dolayı kahve alımı için çekimser kalmasından dolayı kahve fiyatlarında kar satışları geldi.

Tarım, orman ürünleri, metaller ve madencilik pazarlarında emtia fiyat raporlama hizmeti sunan Londra merkezli Fastmarkets Tarım Kıdemli Analisti Tore Alden, kahve fiyatlarının özellikle Brezilya'nın güneyindeki bazı üretim bölgelerinde yaşanan hava sorunları nedeniyle önemli ölçüde arttığını belirtti.

La Nina'nın sona ermesiyle hava durumlarından kaynaklı risklerin ortadan kalkabileceğini ifade eden Alden, "Bununla birlikte, enflasyona ilişkin genel endişeler göz önüne alındığında, emtia piyasalarına yatırım yapan önemli miktarda kurumsal yatırımcılar olabilir ve bu da söz konusu riskin ortadan kalkması için gereken süreyi uzatabilir." dedi.