JTI Türkiye'ye en iyi işveren ödülü

Bağımsız araştırma kuruluşu “Top Employers Institute” her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ve İnsan Kaynakları Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çalışan Esenliği başta olmak üzere yirmi konudaki değerlendirmesini tamamladı.

Değerlendirme sonuçlarına göre bu sene üst üste on birinci kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, Türkiye Top Employer sıralamasında birinci oldu.

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JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler: “On bir yıldır Top Employers Institute değerlendirmesine katılıyor ve her sene kendimizi biraz daha geliştiriyoruz. Son üç senedir Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında ilk üçte yer alırken bu sene birinci sırada yer aldık. Çalışanlarımızı merkeze alarak hayata geçirdiğimiz programlar, iyi uygulamalar ve bu alandaki kararlılığımız bizleri zirveye taşıdı. Bu yıl yirmi değerlendirme kriterinin %85’inde yüzde yüze yakın başarı sağladık. Şirketimizin hedeflerinin ve stratejilerinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi, çalışanlarımızın yaptıkları işlerin liderleri olabilmeleri, hayata geçirdiğimiz insan kaynakları stratejilerimiz, değişimlere hızlı uyum sağlayabilen organizasyon yapımız ve sunduğumuz çalışma ortamı başarımızı bir kez daha kanıtlamamızı sağladı" diye konuştu.

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POZİTİF ÇALIŞMA ORTAMI

İnsan odaklı bir organizasyon oluşturmanın temel hedefleri olduğunu anlatan Güler şunları söyledi: "Bunu da çalışanlarımızı stratejilerimizin merkezine koyarak sağlıyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmaları, onları geleceğe hazırlamak, iş ve yaşam dengesinin sağlandığı pozitif bir çalışma ortamı sunmak çabalarımızın temelini oluşturuyor. Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını gözlemliyor, onlardan gelen geri bildirimlerle potansiyel gelişim alanlarını belirliyor, kişiye özel dijital platformlarımız ile çalışanlarımıza kendilerine ve rollerine özel bir deneyim yaşatıyoruz. Ekip arkadaşlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini gerek rotasyon gerekse geçici görevlendirmeler ile de destekliyoruz ve bu alanda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla global JTI için bir yetenek havuzu haline geliyoruz. Son dört yılda 34 arkadaşımız global pozisyonlara atandılar.

Organizasyonel esnekliğimiz ile değişen koşullara hızla uyum sağlıyor, çalışanlarımızın ihtiyaçları olan eğitimleri onlara diledikleri platformda sunabiliyoruz (yüz yüze ya da çevrim içi). Yine aynı esneklikle çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini korumaları için esenliklerini bütünsel bir yaklaşımla izliyor, değerlendiriyor ve veriye dayalı şekilde çalışan odaklı bir sistem oluşturuyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını bireysel olarak düzenleyebilmesine imkân veren esnek yan haklar programımız ile her yıl binden fazla çalışma arkadaşımız kendi ihtiyaçları doğrultusunda, sağlık, alışveriş, spor ve eğitim, esnek bireysel emeklilik poliçesi gibi özel paketlerden yararlanabiliyor, kendi paketlerini tasarlayabiliyorlar. 2021 yılında uygulamaya koyduğumuz Aile İzni uygulamamız ile ebeveyn olan erkek çalışanlarımız da yirmi hafta ücretli doğum izni kullanarak hem doğum hem de bakım süreçlerinde ailelerinin yanında olabiliyorlar. Bu iznin tek seferde blok olarak kullanılması da zorunlu değil, çalışma arkadaşlarımız yine kendi ve ailelerinin gereksinimlerine göre kendi programlarını yapabiliyor. 2021 yılından beri 160 çalışanımız bu uygulamadan yararlandı.” REKLAM JTI, global olarak da Top Employers Institute tarafından yalnızca 18 şirkete verilen "Global En İyi İşveren" sertifikasına üst üste on birinci kez layık görüldü. JTI, 5 kıtada 47 ülkede 48 kuruluşu ile listenin ilk sırasında yer aldı.