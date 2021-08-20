FED toplantısının ağustos ayında olmaması nedeniyle yatırımcının gözü Jackson Hole toplantısına çevrildi. Jackson Hole toplantısında verilecek olan mesajlar piyasaların gündeminde yer alırken yatırım danışmanı Eda Karadağ da toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İşte Eda Karadağ'ın Jackson Hole toplantısı hakkında değerlendirmeleri:
"Fed’in, ağustos ayında bir toplantısı yok. Ancak 26-28 Ağustos tarihlerinde Jackson Hole var ve orada Fed Başkanı Powell’ın konuşması, piyasaya vereceği sinyaller önemli olacaktır. Yazının başında da belirttiğim gibi salgın yine ilk sırada yerini koruyacaktır. Sonuçta salgınla ilgili endişeler, ülke ekonomilerinin toparlanmakta zorlanmasına neden olabileceği için bu durum Fed’in erken aksiyon alma ihtimalini de törpülüyor. Fed zaten bu ihtimali göz önünde bulunduruyor mevcut risklerin altını çiziyor. Bu nedenle ekonomiyi bir süre daha destekleyeceklerini belirtiyorlar. Vakaların daha da artması, yeni varyantların çıkması, Fed’in de bir o kadar beklemede kalması anlamına gelebilir. Bu açıdan bakıldığında, açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarının önemli olduğunu söylüyoruz ama asıl işleri belirleyecek olan salgının gidişatı. Salgın ne kadar kontrol altına alınır, aşılamada geri kalmış ülkelerde aşılanırsa, o zaman makro açıdan nefes alabilmek mümkün olabilir.
Ağustos ayında Jackson Hole toplantısının olacağını belirttim. Daha önceki toplantılarda, Powell verdiği mesajlarla piyasalarda oynaklığa neden olmuştu. 21-22 Eylül Fed toplantısı öncesinde Powell’ın 26-28 Ağustos tarihlerinde Jackson Hole toplantısında sürpriz ifadeleri veya şahinleşmeye başlaması, Eylül ayındaki beklentileri şekillendireceği gibi Doların küresel çapta güçlenmesini sağlayabilir. Bu tablo, ABD’de işlerin iyiye gidiyor anlamını çıkarmamıza neden olur. Enflasyon konusunda “geçici yükseliş” şeklinde beklentiler yoğunlaşırken, istihdamda hala hedeften uzaktalar. Fed’de bunu gördüğü için özellikle istihdamdan memnun değil. Salgında ABD’de 7.5 milyon istihdam kaybı yaşandı ve toparlanmasının uzun süreceği ifade ediliyor. Böyle bir süreç karşısında ilk olarak Fed’in istihdam konusunda ikna olması gerekecek ve bunun daha zaman alacağını da düşünürsek, Eylül toplantısına kadar açıklanacak istihdam verilerinin bu konuda bir ışık tutması beklenebilir. Eylül toplantısında hala istihdam açısından pek umutlu olmazlarsa, Aralık toplantısına kadar piyasa Fed’den bir aksiyon beklentisi içerisine girmeyebilir."
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