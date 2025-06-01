Vodafone Business'tan bulut bilişimde yüzde 443 büyüme - İzmir’de bölgenin en büyük veri merkezi için 100 milyon dolarlık yatırım - Teknoloji Haberleri

Vodafone Business'tan bulut bilişimde yüzde 443 büyüme - İzmir’de bölgenin en büyük veri merkezi için 100 milyon dolarlık yatırım - Teknoloji Haberleri

Vodafone Business, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında bulut bilişim ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarını açıkladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şirketin bulut bilişimde son bir yılda %111, son üç yılda ise %443 büyüdüğünü belirtti. İzmir Gaziemir’de 100 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen 4 MW’lik veri merkezi, 2026’nın ilk çeyreğinde açılacak ve bölgenin en büyük veri merkezi olacak. Toplantıda, KOBİ’lere özel bulut çözümleri, finans sektörü için geliştirilen modeller ve siber güvenlik yatırımları öne çıktı.

3 FARKLI BÖLGEDE VERİ MERKEZLERİ

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Vodafone Business, İzmir Gaziemir’de 100 milyon dolarlık yatırımla 4 MW kapasiteli bir veri merkezi kuruyor. 20 MW’a kadar genişleme potansiyeli olan merkez, 2026’nın ilk çeyreğinde devreye girecek. Kestioğlu, “İstanbul depremi, verilerin tek bir şehirde tutulmasının risklerini ortaya koydu. Bu nedenle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Ankara ve İzmir’de dört ayaklı bir veri merkezi stratejisi uyguluyoruz” dedi. Bu yatırım, işletmelerin veri güvenliğini ve iş sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor.

REKLAM BULUT BİLİŞİMDE ÖNEMLİ BÜYÜME Vodafone Business, bulut bilişimde kaydettiği büyümeyle dikkat çekiyor. Son bir yılda %111, son üç yılda %443 büyüyen şirket, 1000’den fazla veri merkezinde hizmet veriyor ve 10 binin üzerinde sunucuyu yönetiyor. Aras Kargo ve Ata Holding gibi müşterilere genel ve özel bulut çözümleri, yedekleme, kurtarma hizmetleri ve hibrit altyapılar sunan şirket, 250’den fazla uzmanla 7/24 destek sağlıyor. SİBER GÜVENLİKTE GÜÇLÜ ALTYAPI Siber güvenlik, Vodafone Business’ın öncelikli alanlarından biri. Ankara’da 15 milyon dolarlık yatırımla kurulan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SoC), 3800’den fazla müşteriye 7/24 koruma sunuyor. Kestioğlu, “Siber saldırılar artık yapay zeka ve robotlarla gerçekleşiyor. SoC 2.0 yaklaşımımızla otomasyon destekli, önleyici güvenlik çözümleri sunuyoruz” dedi. 2024’ün ilk yarısında Türkiye’de 380 bin siber saldırı yaşandığını belirten Kestioğlu, 2030’a kadar siber suçların küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade etti. KOBİ VE FİNANS SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLER Vodafone Business, KOBİ’ler için uygun maliyetli bulut altyapıları ve finans sektörü için regülasyonlara uygun bulut modelleri geliştiriyor. Kestioğlu, “Avrupa’da KOBİ’ler bulut teknolojilerinde önde, ancak Türkiye’de bu alanda gerideler. KOBİ’lere özel çözümlerle bu açığı kapatmayı amaçlıyoruz” dedi. Finans sektörü için geliştirilen topluluk bulutu da şirketin stratejik hedefleri arasında.

DİJİTAL PLATFORMLARLA KOLAY YÖNETİM Vodafone Business, yapay zeka destekli platformlarla müşteri deneyimini geliştiriyor. Red Konsol, self-servis hizmet yönetimi sunarken, TechBot ve RobinHood AI, teknik taleplere hızlı yanıt ve proaktif ağ yönetimi sağlıyor. 2025’te açılacak dijital market platformu, Microsoft 365, Azure, Google Workspace ve Trend Micro gibi çözümleri tek bir platformdan sunacak. 5G VE IOT İLE GELECEĞE HAZIRLIK Vodafone Business, 5G teknolojisiyle öne çıkıyor. Kestioğlu, 5G’nin 4G’ye göre 10 kat hızlı olduğunu ve düşük gecikme süresi sunduğunu belirtti. Türkiye’de 5.8 milyon nesneyi birbirine bağlayan şirket, IoT alanında lider. Otomotiv sektöründe e-SIM teknolojisiyle araçları dijital platformlara dönüştüren Vodafone Business, sektörün %95’ine hizmet veriyor. TÜRKİYE’NİN DİJİTAL ALTYAPISINA KATKI Kestioğlu, şirketin Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirme hedefini vurguladı: “Veriye işimiz kadar değer veriyoruz. Yerli ve global iş ortaklarımızla işletmelerin veri güvenliğini ve operasyonel esnekliğini artırıyoruz” Vodafone Business, 8000 büyük ölçekli şirketten 5000’iyle teknoloji ortaklığı yürütüyor.