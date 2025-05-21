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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu açıklandı

        Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk sırasında Star Rafineri yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:50
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        İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu açıklandı
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        EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, EBSO'nun "2024 yılı üretimden satışlar" kriterine göre belirlediği İzmir'in 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı.

        Listenin ilk sırasında Star Rafineri'nin bulunduğunu ifade eden Yorgancılar, bu kuruluşu Tüpraş İzmir Rafinerisi, Petkim Petrokimya, İzmir Demir Çelik, Philip Morris Tütün, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ, Abalıoğlu Lezita Gıda, Kardemir Çelik ve Ravago Petrokimya'nın izlediğini dile getirdi.

        Listedeki firmaların yüzde 82,3'ünün kimya, plastik, gıda, demir, çelik, metal, döküm sanayisinde yoğunlaştığını anlatan Yorgancılar, "Bu listede 64 firma kar bildirdi, 55 firma AR-GE çalışması yapmakta, 25 firma yabancı sermayeli ve ihracat yapan firma sayısı 92. Aslında bu rakamların içinde bizi en çok sevindiren kısım ilk 100 firmanın 92'si ihracat yapıyor olması. Her geçen yıl artık firmalarımız ihracat yapma kapasitesini geliştiriyor ve yeni pazarlara açılıyor." dedi.

        Yorgancılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ile küresel ekonomideki jeopolitik risklerin küresel ekonomiyi öngörülemez sürece ittiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Bir yerde 350 milyon nüfuslu ABD, bir yerde 1,5 milyar nüfuslu Çin. Ucuz işçisi olan Çin bugün yüksek teknolojisi olan ülke konumuna geldi. Üretim rekabeti konusuna geldiğimizde Çin, üretim açısından ABD'den epey önde. ABD, Çin'in daha fazla büyümesini istemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir Çin politikası olması lazım. Nasıl bir Çin politikası, biz Çin'le nasıl bir ilişkinin içine gireceğiz? Bir serbest ticaret anlaşması mı yapacağız? Bir yatırım anlaşması mı yapacağız? Hangi ürünlerde ön plana çıkacağız? Bunlarla ilgili bir politika."

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