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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir'de feribot ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyat listesi - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir'de feribot ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyat listesi

        İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre, araba vapurlarının ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarife, yarından itibaren geçerli olacak. İşte yeni fiyatlar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:14
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        İzmir'de feribot ücretlerine zam
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücretine zam yapıldı.

        Yeni tarifeye göre motosiklet 50 TL'den 75 TL'ye, otomobil 160 TL'den 200 TL'ye, orta sınıf araç 300 TL'den 400 TL'ye, otobüs-kamyon 700 TL'den 900 TL'ye, TIR ise 1000 TL'den 1250 TL'ye çıktı. UKOME kararıyla yenilenen tarife, yarından itibaren geçerli olacak.

        HAFTA İÇİ İNDİRİM

        Hafta içi günün belirli saatlerini kapsayan indirim uygulaması ise devam edecek. Hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ile 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden; motosiklet, otomobil ve orta sınıf araçlar indirimle yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak. İndirimli tarifeden; motosiklet 60 TL, otomobil 170 TL, orta sınıf araçlar 350 TL'den faydalanacak.

        PAZAR GÜNÜ SEFER SIKLIĞI ARTIRILDI

        Mevcut durumda pazar günleri 19.30-23.00 saatleri arasında Üçkuyular-Bostanlı hattında yapılan 30 dakikalık sefer programı da değişiyor. Özellikle yaz döneminde (Haziran-Eylül) yazlık tatil bölgelerinden (Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Mordoğan, Karaburun, Çeşme) dönen vatandaşların kent içi trafiğe girmeden ulaşımlarının sağlanması amacıyla pazar günleri sefer sayısı 44'den 51'e çıkarıldı. 19.30-23.00 saatleri arasında sefer sıklığı 30 dakikadan 15 dakikaya düşürüldü.

        Öte yandan 2024 yılında günlük ortalama 3 bin 723 araç sahibinin tercih ettiği Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferlerinde toplam 1 milyon 359 bin 210 aracın taşındığı, yaz aylarında artan taleple birlikte aylık ortalama taşınan araç sayısının 125 bine ulaştığı bildirildi.

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