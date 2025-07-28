İTÜ'nün de ortağı olduğu De-TECH Projesine AB'den destek - Teknoloji Haberleri

İTÜ'nün de ortağı olduğu De-TECH Projesine AB'den destek - Teknoloji Haberleri

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ'nün de aralarında yer aldığı AB'den üniversite ve kurumların ortaklığında yürütülen "De-TECH-Derin Teknoloji Avrupa Girişim Kurucusu Projesi (Deep Tech European Venture Builder)" başladı.

AB'nin Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünden destek kazanan proje kapsamında İTÜ, yapay zeka, biyoteknoloji, uzay ve havacılık, kuantum ve sağlık teknolojileri gibi "derin teknolojilerde" fikirlerin somut girişimlere dönüşmesi ve ticarileşme süreçlerinin hızlanması için eğitim programları ve mentörlük ağı geliştirecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin İTÜ yürütücüsü olan İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihan Yıldırım, De-TECH Projesi'yle Avrupa'nın derin teknoloji alanındaki dönüşümüne katkı sunmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

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Yıldırım, 3 yıl sürecek projede yapay zeka, biyoteknoloji, kuantum ve sağlık teknolojileri gibi ileri araştırma alanlarında ortaya çıkan fikirlerin girişimlere dönüşmesini somut adımlarla destekleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje, yalnızca teknoloji üretimini değil bu teknolojilerin pazara entegrasyonunu, girişimcilik kültürünün kurumsallaşmasını ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlenmesini amaçlayan çok katmanlı bir yapı sunuyor. Açık inovasyon yarışmalarından uluslararası mentörlük ağlarına, derin teknoloji odaklı eğitim programlarından spin-off oluşumlarını destekleyecek özel hızlandırıcı modellere kadar pek çok uygulamayı hayata geçireceğiz. Akademik girişimcilik odağında geliştirdiğimiz eğitim programlarını İTÜ'nün uzmanlığıyla tasarlıyor, farklı ülkelerdeki üniversitelerle birlikte uygulamaya alıyoruz. Bu eğitimlerden yalnızca öğrenciler ve akademisyenler değil üniversitelerin idari kadroları da yararlanacak."

- "Türkiye'nin derin teknoloji ve akademik girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" REKLAM Projenin önemli bileşenlerinden De-TECH Yarışması Açık İnovasyon Atölyesi ve Demo Day'in ilkini İstanbul'da gerçekleştirecek olmalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu bildiren Yıldırım, "Amacımız, araştırma çıktılarının sadece laboratuvarlarda kalmaması, ekonomik ve toplumsal etki yaratan girişimlere dönüşmesi. Bu projeyle hem İTÜ'nün küresel etki alanını genişletmeyi hem de Türkiye'nin derin teknoloji ve akademik girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Kurumların yenilikçilik kapasitesini artırmayı hedefleyen De-TECH, üniversite ortamında geliştirilen yapay zeka, kuantum bilişim, uzay ve havacılık, biyoteknoloji, tarım, gıda ve sağlık gibi ileri teknolojilerin sürdürülebilir girişimlere ve pazara hazır çözümlere dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor. YARIŞMALAR, EĞİTİM PROGRAMLARI VE MENTÖR DESTEKLERİ Projenin geliştirilmesi kapsamında İTÜ, Universidad Politecnica de Madrid (UPM), Estonian Business School (EBS), Leibniz University Hannover (LUH), Technoport, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Effectia ile işbirliği yapıyor. EELISA Avrupa Üniversitesinde de İTÜ ile UPM'in güçlü ortaklığı bulunuyor.

Konsorsiyumun hedefi, öğrenciler, araştırmacılar ve akademik/idari personel arasında girişimcilik oranını yüzde 10 seviyesinden yüzde 30'a çıkarmak ve bunu 2030'a kadar 4 katılımcı üniversite genelinde gerçekleştirmek. Bu hedefe ulaşmada derin teknoloji alanında yüksek etki potansiyeline sahip fikirler için düzenlenecek De-TECH ve açık inovasyon yarışmaları, derin teknoloji ve girişimcilik eğitim programları ve uluslararası bağlantılara sahip mentör ağları hayata geçirilecek. Proje kapsamında 1000'den fazla kişiye doğrudan ulaşılması, 15 yüksek potansiyelli projenin geliştirilmesi, dört girişimin ticarileştirilmesi ve 100'den fazla mentör-öğrenci eşleşmesinin kurulması planlanıyor.