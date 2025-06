İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuk olduğu İTO Meclisi haziran ayı toplantısında, reel sektör firmalarının gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) teknoloji merkezi olan TEKMER’in açılışını yaptıklarını hatırlattı. Avdagiç, Türkiye’de girişimciliğin öncü üslerinden biri haline gelen BTM ile ulaştıkları başarıyı Bakan Kacır ile birlikte görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

İTO Başkanı Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüyle devletin doğru teşvik politikası ve sanayi programı sayesinde Türkiye'nin ciddi bir teknoloji üssü haline geldiğini, oyun kurucu olduğunu söyledi.

Şekib Avdagiç, "Teknofest’te, Deneyap Türkiye Projesi’nde, yazılım okulları kuruluşunda ve nihayet Türkiye’nin Otomobili Togg süreçlerinde yer alan bir kişinin, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı makamında bulunması bizim gelecek için umudumuzu daha da artırıyor. İnanıyorum ki, Sayın Bakanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ortaya koyduğu perspektif, Türkiye’yi teknolojide güçlü ve kalıcı bir yere taşıyacak" dedi.

"GAZZE’YE ÖZGÜRLÜK DİYE HAYKIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Avdagiç, konuşmasında Gazze’de İsrail’in sürdürdüğü vahşetin 600 günü geride bıraktığına dikkati çekti. Bu 600 gün boyunca, her 40 dakikada bir çocuğun, her 60 dakikada bir kadının, her 15 dakikada bir erkeğin katledildiğini ifade eden Avdagiç, "Son süreçte de gördük ki İsrail, Akdeniz’de açık denizlerde tam anlamıyla bir korsanlık yapıyor. Ne yazık ki dünyanın önemli bir kısmı da buna sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı. Yapılan protestolar ve özellikle Türkiye gibi ülkelerin ortaya koyduğu politikalara bağlı olarak çok yakında bu problem çözülmesini temenni eden Avdagiç, "Merhum Cemil Meriç diyor ki ‘Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır.’ Bu sözü unutmadan, güçlü olmanın zalim olmayı meşru kıldığı, katliamın mazur görüldüğü, soykırımın meşru gösterilmeye çalışıldığı bu zamanlarda, İstanbul Ticaret Odası olarak biz de ısrarla ve kararlılıkla İsrail soykırımını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"YÜZDE 2-3 BANDINA İNEN BÜYÜME BU SEVİYELERDE KALMAMALI"

Dezenflasyon programına değinen Avdagiç, Merkez Bankası’nın son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönemde tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini kaydetti.