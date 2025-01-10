İtalya duyuruyu 'ciddi' koduyla yaptı: Kabuklu çam fıstığında ağır metal, kuru incirde ise aflatoksin - Alışveriş Haberleri

İtalya duyuruyu 'ciddi' koduyla yaptı: Kabuklu çam fıstığında ağır metal, kuru incirde ise aflatoksin - Alışveriş Haberleri

Son yıllarda Türkiye, Avrupa'ya ihraç ettiği birçok gıda ürününde 'sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle iade talepleri almakta.

Son olarak (9 Ocak) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 2 adet bildirim yayımlandı.

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ÇAM FISTIĞINDA AĞIR METAL

RASFF sisteminde yer alan bilgiye göre, Türkiye'den İtalya'ya giden kabuklu çam fıstığında Kadmiyum - ağır metaller tespit edildi. İtalya 'ciddi' uyarısıyla bildirdi.

736953 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Kadmiyum - ağır metallerin miktarının maksimum 0,30 mg/kg - ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu kabuklu çam fıstığında 0,422 (+/- 0,093) mg/kg - ppm ağır metal tespit edildi.

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Kadmiyum elementi ekosistemde en tehlikeli ağır metal kirleticilerinden biri olup canlı organizmalar için toksiktir. Kadmiyuma maruz kalma çoğunlukla kadmiyum ürünlerinin yapıldığı işyerlerinde gerçekleşir. Fakat kadmiyumla kirlenmiş yiyecekler yiyerek de maruz kalınabilir. Kadmiyum böbreklere, akciğerlere ve kemiklere zarar verir.

KURU İNCİRLERDE AFLATOKSİN

Yine Türkiye'den İtalya'ya giden kavrulmuş kuru incirlerde ise Aflatoksinler - mikotoksinler tespit edildi. İtalya ‘ciddi uyarısıyla bildirdi.

737070 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Aflatoksinler - mikotoksin miktarının maksimum 10 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu kavrulmuş kuru incirlerde Toplam Aflatoksinler (B1,B2, G1, G2) µg/kg - ppb Aflatoksinler - mikotoksinler tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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