İstanbul için yeni tanıtım filmi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.

Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.