İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.