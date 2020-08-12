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Covid-19 salgını sonrasında aldığı sıkı sağlık önlemleri ile ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ‘Havalimanı Pandemi Sertifikası, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı “Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü” imzalayan İstanbul Havalimanı, uluslararası yeni bir sertifikayı daha alarak aldığı önlemleri tescilledi.

Yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu.

Covid-19 salgını ile birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı'nın, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış olduğu kaydedildi.

Tüm şartları sağlayarak “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı'nın, önemli denetimlerden de geçerek, temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemlerin değerlendirildiği bildirildi.

'HİJYEN STANDARTLARINDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

İstanbul Havalimanı’nın, “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını almasına ilişkin açıklamada bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Havacılık, uluslararası kuralları olan ve yolcu deneyimini en üst noktaya taşımak için kendini sürekli geliştiren önemli bir sektör. Yolcularımıza, yeni normal dönemde ‘hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat’ sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikasını’ almaya hak kazanan dünyadaki ilk havalimanı olduk. Havacılık çok dirençli bir sektör, Covid-19 salgınının etkilerine dayanmak için önlemler almalı, tesislerimizde ve operasyonlarımızda sıkı sağlık ve güvenlik standartları uygulamalıyız. İstanbul Havalimanı’nın, sağlık noktasında uluslararası sertifikalara sahip olması, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır. ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikası’ kesinlikle tüm havalimanı işletmecileri tarafından, yolcu güvenini inşa etmeye daha fazla hazır olduğumuzun bir kanıtı olarak görülmelidir. Yakalanan hijyen standartlarından asla ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

'SAĞLIĞI ODAK NOKTASI KABUL ETTİĞİNİN KANITI'

Sektörün, yeni gerçekliklere hızla adapte olarak küresel çapta tutarlı prosedürlere dayalı yeni protokollerin uygulamaya alınması hususundaki başarısından çok etkilendiğini dile getiren Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira da, "Bu akreditasyon, İstanbul Havalimanı’nın yolcu, personel ve halk sağlığını odak noktası kabul ettiğinin bir kanıtı. Bu, sektörümüzün operasyonlara yeniden başlama aşamasına adım attığı ve akabinde, bir yandan yolcu ve çalışanlara global çapta kabul gören yüksek sağlık ve hijyen standartları sağlarken, devam eden operasyonları sürdürmeye hazırlanacağı şu dönemde kritik öneme sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec ise şu şekilde konuştu, "Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu krizden sonraki toparlanma süreci, yetkili otoritelerce ortak geliştirilen global standartların tüm havacılık sisteminde hızla ve kapsamlı biçimde uygulamaya alınmasını gerektirmiştir. ACI olarak, devam eden Covid-19 salgınının ortasında havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülebilmesine yönelik bir plan hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ICAO, EASA ve ECDC ile ortak çalışmalar yürüttük. ACI Avrupa tarafından geliştirilen Havalimanlarında sağlıklı bir yolcu deneyimi kılavuzunun hazırlanması sürecine temel teşkil eden bu plan, yeni Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programının yürürlüğe alınması ile tamamlanmış oldu."