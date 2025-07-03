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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı günlük 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, 23-29 Haziran'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:27
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        İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23-29 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı günlük 1404 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1383 uçuşla Frankfurt, 1334 uçuşla Londra Heathrow ve 1311 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

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