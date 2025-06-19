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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, 9-15 Haziran döneminde günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:26
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        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1446 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1380 uçuşla Frankfurt ve 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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