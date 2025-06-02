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        Haberler Ekonomi Turizm İstanbul'dan Bulgaristan'a deniz otobüsü - Turizm Haberleri

        İstanbul'dan Bulgaristan'a deniz otobüsü

        İDO, 24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul Sarayburnu Limanı'ndan Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki turizm şehri Burgas'a düzenli deniz otobüsü seferlerine başlayacağını bildirdi. Yolculuk yaklaşık 5 saat sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:44
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        İstanbul'dan Bulgaristan'a deniz otobüsü
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        İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul Sarayburnu Limanı’ndan Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki şehri Burgas’a düzenli deniz otobüsü seferlerine başlıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu deniz yolculuğu yaklaşık 5 saat sürüyor. Seferler haftanın üç günü karşılıklı olarak İstanbul’dan saat 15.00’da, Burgas’tan ise saat 08.00’da gerçekleştirilecek.

        Tarihi mirası, modern şehir yapısı, uzun plajları ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkan Burgas, Bulgaristan’ın en büyük dördüncü şehri.

        “KARADENİZ'DE YENİ BİR DÖNEM”

        İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni hatla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul–Burgas hattı, İDO’ nun uluslararası deniz taşımacılığı ile ülkemizin etrafındaki 4 denizde sefer yapma vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. 2024 yılı Ege Adaları’na başlattığımız seferlerin ardından, 2025 yılına Ege Adaları sefer ağını genişleterek başladık. Yanı sıra; 28 Mayıs itibariyle Mersin Taşucu’ndan Girne seferlerimiz başladı. Haziran ortası itibariyle de Karadeniz’de de uluslararası bir rota açarak, ülkemizin stratejik konumunu avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu hat, sadece iki şehir arasında değil, iki ülke arasında kültürel ve ekonomik bir köprü işlevi görecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızın Avrupa’ya ulaşımında yeni ve keyifli bir ulaşım alternatifi olacak. Karadeniz’de başlatacağımız bu operasyon ile bölge ulaşımında yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını ve ülkemizi tüm denizlerimizde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.”

        KAPIDA VİZE UYGULAMASI BULUNMUYOR

        Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olduğu için bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahat öncesi vize almaları gerekmektedir. Yeşil pasaport sahipleri ise, son 6 ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilir. Bulgaristan için kapıda vize uygulaması bulunmamaktadır.

        İstanbul–Burgas hattı için bilet satışları 29 Mayıs itibarıyla başladı.

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