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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Büyükçekmece'de, TEM otoyolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:11 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:11
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        Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı, savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

        Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle kapanan yolda duran trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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