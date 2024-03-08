İstanbul'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Büyükçekmece'de, TEM otoyolunda hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, O.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu ile M.L.G. yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımında çarpıştı, savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli otomobilde yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle kapanan yolda duran trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.