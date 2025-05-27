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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        İş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

        Orka Holding yönetimindeki iş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:01
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        İş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
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        Orka Holding yönetimindeki iş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak.

        Orka Holding’den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

        Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

        İrfan Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. İrfan Orakçıoğlu’nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.

        Cenazesi, 27 Mayıs Salı günü Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda defnedilecektir. Ruhu şad olsun.

        İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR

        İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğenidir.

        Orka Holding bünyesinde 2004'ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010 yılında mezun oldu.

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