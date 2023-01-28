İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

İLGİSİZ GÖRÜNMEK

Mülakata girdikten sonra olumlu bir tutumda olmak çok önemlidir. Odaklanmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve toplantı sırasında kayıtsız görünmeyin. Dikkatinizin dağılması ve karşı taraftan soruları yeniden sormasını istemek yanlış mesaj gönderebilir. Bu konu hakkında yapılan en sık hatalardan biri de görüşme sırasında telefonla oynamaktır.

Telefonunuzu arabada bırakarak sınırlarınızın olduğunu ve odaklanabileceğinizi gösterin. Görüşmeyi ayarlayan kişilere veya sizinle görüşme yapan kişiye saygı duymadığınız izlenimini asla vermek istemezsiniz.