İş görüşmesinde sıklıkla yapılan hatalar

CareerBuilder'daki anket aracılığıyla işverenlere göre, adayların mülakatta yaptıkları en yaygın hatalardan bazıları beden diliyle ilgili:
- Göz teması kuramama: yüzde 65
- Gülümsememek: Yüzde 36
- Masadaki bir şeyle oynamak: yüzde 33
- Kötü duruşa sahip olmak: yüzde 30
- Koltuğunda çok fazla kıpırdanma: yüzde 29
- Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmak: yüzde 26
- Saçlarıyla oynamak ya da yüzlerine dokunmak: yüzde 25
- Zayıf bir tokalaşma: yüzde 22
- Çok fazla el hareketi kullanmak: yüzde 11
- Çok güçlü bir tokalaşma: yüzde 7