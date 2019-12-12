İş dünyası faiz indirimini olumlu karşıladı

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin açıklama yaptı.

Kararın iş dünyası için motive edici olduğunu belirten Avdagiç, "Kredi faiz indirimleri, Türk girişimcisi olarak elimizdeki imkanlar setini daha kullanılabilir hale getirdi. Merkez, dört seferde yaptığı toplamda 12 puanlık indirimle, 2020 yılı için yüzde 5 büyüme ve yüzde 8,2 enflasyon hedefine güçlü bir dayanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, faiz indirimi ile düşen finansman maliyetinin yatırıma, istihdama ve nihayetinde büyümeye ilişkin tüm parametrelere olumlu etki yaptığına işaret etti.

"İNANIYORUZ Kİ BU İNDİRİMLERİN DEVAMI GELECEK"

Küresel piyasada atılan genişleyici para politikası adımlarının da 2020 yılı için faiz indirimlerinin devamına katkı sağlayacağını belirten Avdagiç, "İnanıyoruz ki bu indirimlerin devamı gelecek ve faizlerin seviyesi gelecek yıl tek haneye inecektir." yorumunda bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, faiz indirimlerinin özellikle ticari kredilerin hacmini ve vadelerini uzatacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, buna yönelik Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda bir düzenlemeye gittiğini hatırlattı.

"FAİZ İNDİRİMLERİ İLE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞABİLİR"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Son çeyrekte yapılan faiz indirimlerini göz önünde bulundurursak 4'üncü çeyrek ve 2020 yılı büyüme rakamları beklentinin de üstünde gerçekleşebilir" dedi.

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık indirim ile faizleri yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekme kararını değerlendiren Çetinkaya, "Faiz indirim kararında en büyük etkenin küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Dün Fed´in (ABD Merkez Bankası) aldığı faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell´ın yaptığı güvercin açıklamalarda uzun süre faiz artırmayı düşünmediğini ve hatta gerekirse Fed´in uzun vadeli tahvil alımları yapabileceğini belirtmesinin ardından gelişen ülkelere paranın gitme ihtimalinin azalmasının bu kararda etkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Cari enflasyon ile gelecek yıl enflasyon beklentilerine bakacak olursak Merkez Bankası politika faizi ile aradaki farkın azaldığını görebiliriz." diyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bu da reel faiz vermeye devam edeceğini belirten Merkez´in son dönemlerde yaptığı 1200 baz puanlık faiz indirimlerinde yavaşlamaya gideceğini gösteriyor. Ayrıca bir önceki Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon ile güçlü uyumlu olduğunu belirten Merkez´in burada güçlü kelimesini kaldırarak sadece uyumlu olduğunu belirtmiş olması da faiz indirimlerinde yavaşlama sinyali olarak algılanabilir. Faiz indirimleri 2020 yılının ilk çeyreğinden sonra başlayabilir."

"SADECE MERKEZ DEĞİL, HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da faiz indirimlerinin temmuz ayından beri yapıldığını ve bu süreçte 12 puanlık indirim gerçekleştiğini hatırlatarak, bu indirimlerin özel bankalar tarafından yeterince değerlendirilmediğini belirtti.

Kopuz, "Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın her indiriminden sonra hızla harekete geçerek kredi faizlerinde indirim yaptılar. Ancak aynı reaksiyonu özel bankalarda göremiyoruz. Faiz indiriminin yatırımlara olumlu yansıması için sadece 'Merkez' değil, herkes üstüne düşeni yapmalı." ifadesini kullandı.

"TÜM BU GELİŞMELER UMUT VERİCİ"

Geçen yılın yaz aylarındaki ekonomik saldırıların ardından hükümetin hızla karşılık verdiğine dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti:

"Birbiri ardına açıklanan ekonomik paketler ve teşvikler ekonomimizin büyük hasarlar görmesini engelledi. Öte yandan 4,5 yıl boyunca hiç faiz indirimi yapmamış Merkez Bankası da Temmuz 2019 itibarıyla art arda aldığı kararlarla sürecin eksik ayağını tamamladı.Tüm bu çabaların sonuçları alınmaya başlandı. Son açıklanan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 basamak birden atlayarak 33. sıraya yükseldik. Öte yandan TOBB verilerine göre son 10 ayda Türkiye'de 11 bine yakın yabancı şirket kurulmuş. Yine ekonomi güven endeksinde giderek yükselen bir eğilim var. Tüm bu gelişmeler umut verici."