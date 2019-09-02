İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ikinci çeyrek büyüme verilerine göre ekonominin yüzde 2 düzeyinde daralma beklentilerinin üzerinde bir performans sergilediğini belirterek, “Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 daraldı. Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2’lik bir artış kaydeden ekonomimiz, toparlanmanın güçlü sinyallerini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan İsmail Gülle yaptığı yazılı açıklamada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) alt kalemlerine bakıldığında, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet ifade ederek, iç talep ve yatırımların henüz büyümeye beklenen katkıyı veremediğini, net ihracatın katkısının 7,4 puan olarak gerçekleştiğini ve bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8,1’luk artışın etkili olduğunu bildirdi.

Gülle, iktisadi faaliyet kollarına göre ise imalat sanayinde 2018 son çeyrekte yüzde 7,7 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 daraldığına değinerek, ikinci çeyrekte daralmanın yüzde 3,3’e gerilediğine işarete etti.

Yatırım kalemlerine bakıldığında inşaatta yüzde 29,2 ile reel daralma devam ettiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

“Makine ve teçhizat yatırımlarında ise yüzde 16,5’lik bir performans kaybı söz konusu. Ancak, şunu çok iyi biliyoruz ki, ihracattaki artış trendi, yatırımlara gecikmeli olarak yansıyor. Bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 2,7 artış kaydetti. İhracatımızdaki artış süreci, sürdürülebilir olması ölçüsünde de yeni kapasite artışları için yatırımları tetikleyecek ve büyümeye ek bir pozitif katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, net ihracatın büyümeye katkısının yıl genelinde güçlü bir şekilde devam edeceğini ve GSYH’nın 2019 yıl genelinde yüzde 0,5-1,5 arası bir artış ile kapatacağımıza inanıyoruz.”

"DARALMANIN BÜYÜMEYE DÖNÜŞECEĞİ EŞİĞE GELMİŞ BULUNUYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daralmasına ilişkin, "Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİF BÜYÜME BİRAZ DAHA GECİKECEK"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, GSYH verilerinin, yıla girerken arzu edilenin aksine, ekonomideki pozitif büyümenin biraz daha gecikeceğini ortaya koyduğunu bildirdi. İmalat sanayisinin ikinci çeyrekteki yüzde 3,3 daralmasının yanı sıra yatırımlardaki düşüş eğiliminin de devam ettiğini aktaran Bahçıvan, ilk çeyrekte yüzde 12,4 daralan yatırımların, ikinci çeyrekte yüzde 22,8 küçüldüğünü aktardı.

"SARSINTININ SON ARTÇILARINI GERŞİDE BIRAKIYORUZ"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, iç talepte yaşanan kısmi durgunluk ve yatırımlardaki zayıflamanın etkisiyle ekonomide yüzde 2 civarında daralma beklendiğini kaydederek, "Ancak tahminlerden daha iyi bir performans göstererek yüzde 1,5 daralma gerçekleşti. GSYH, önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Yaşadığımız sarsıntının son artçılarını geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMLARI TEŞVİK EDEN REFORMLAR ÖNCELİKLENDİRİLMELİ"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomideki daralma hızında düşüş olurken, yatırımlardaki daralma hızının arttığını belirterek, "Ekonomi politika yapıcılarının hedefi, yatırımları teşvik eden reformları önceliklendirme olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ KRİTİK EŞİĞİ ATLATTI"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonomide ibrenin pozitife çevrileceğini belirterek, "Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı." ifadesini kullandı.