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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası'ndan 'yüz tanıma' ile ödeme - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan 'yüz tanıma' ile ödeme

        İş Bankası'nın Visa iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez hizmete aldığı yüz ile ödeme teknolojisi, alışverişlerde fiziki kart veya cep telefonu olmadan sadece biyometrik doğrulama ile hızlı, temassız ve şifresiz ödemeyi mümkün kılıyor 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 22:38 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:38
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        İş Bankası'ndan 'yüz tanıma' ile ödeme
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        Türkiye İş Bankası, Visa iş birliğiyle yüz tanıma teknolojisini ödeme yöntemleri arasına dâhil ettiğini açıkladı. İlk aşamada CarrefourSA mağazalarında kullanılmaya başlanan bu hizmetin, önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması planlanıyor.

        “İş Bankası Yüz ile Ödeme” yöntemini kullanan Banka müşterileri, anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerinde yüzlerini taratarak ödemelerini; şifre tuşlamadan, fiziki kart veya cep telefonu taşımak zorunda kalmadan, hızlı ve kolayca tamamlayabiliyor.

        "TEMASSIZ YENİLİKÇİ BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ"

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, ödeme sistemleri çalışmalarının odağına yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve kusursuz müşteri deneyimini aldıklarını belirtti. Lüle, “Güçlü altyapımız ve gelişen teknolojilere erken adapte olma yeteneğimiz sayesinde geleneksel ödeme alışkanlıklarını dönüştürerek dünyadaki yeni nesil ödeme çözümlerini müşterilerimize hızla sunabiliyoruz. Türkiye’de bir ilk olan ve yakın zamanda yaygınlaşacak olan ‘İş Bankası Yüz ile Ödeme’ teknolojisi ile beraber geleceğin ödeme sistemlerini bugünden hayata geçirerek müşterilerimize temassız, yenilikçi bir alışveriş deneyimi yaşatacağız ve ödeme sistemlerindeki teknolojik yeniliklere katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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        "TÜKETİCİLER HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER ARIYOR"

        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de şu görüşleri paylaştı:

        “Zamanın en değerli para birimlerinden biri haline geldiği günümüzde, tüketiciler hayatın her alanında olduğu gibi ödemelerde de hızlı ve pratik çözümler arıyor. Biz de Visa olarak inovasyon gücümüzü tam da bu ihtiyaçlara yanıt vermek için kullanıyoruz. Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunarak, zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor; İş Bankası iş birliğiyle yüz tanıma ile ödeme çözümünü kullanıcılarla buluşturuyoruz.

        Bu yenilikçi çözüm sayesinde, kredi kartlarını İşCep üzerinden biyometrik kimlik verileriyle eşleştiren kullanıcılar, cüzdan ya da QR koda ihtiyaç duymadan, yalnızca yüzlerini tanıtarak saniyeler içinde güvenli ve temassız ödeme yapabiliyor. Visa olarak, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de güvenli ağımız ve ileri teknolojimizle dijital ödemelerin gelişimine destek veriyoruz. Ülkemizde dijital ödeme deneyimini daha da ileri taşımak ve bu alanın gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

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        CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        “30 yılı aşkın süredir Türkiye perakende sektöründe müşteri deneyimini geliştiren yenilikçi uygulamaların öncüsü olarak, teknolojiyi her zaman stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırıyoruz. İş Bankası ve Visa iş birliğiyle CarrefourSA mağazalarında hayata geçirdiğimiz yüz tanıma ile ödeme teknolojisi, müşterilerimize sadece yüzlerini okutarak saniyeler içinde temassız, güvenli ve zahmetsiz ödeme imkânı sunuyor. Bu çözüm, alışveriş deneyimini daha da akıcı hale getirirken, ödeme sürecinde fiziksel temasa duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Müşteri memnuniyetini odağımıza alan her uygulamada olduğu gibi, bu projede de yeniliğin öncüsü olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

        NASIL YAPILIYOR?

        Banka müşterileri, İşCep üzerinden yüzlerini tanımlıyor ve ödemelerinin yansıtılacağı kredi kartını belirliyor. Böylece belirlenen kredi kartına, alışveriş tutarının yansıması sağlanıyor. Bu işlemlerin ardından müşteriler kredi kartına ve telefona ihtiyaç duymaksızın “İş Bankası Yüz İle Ödeme” kabul eden işyerlerinden alışveriş yapabiliyor.

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