Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.019,05 %0,71
        DOLAR 39,8481 %0,09
        EURO 47,0671 %0,22
        GRAM ALTIN 4.278,60 %1,20
        FAİZ 39,97 %-1,41
        GÜMÜŞ GRAM 46,60 %0,77
        BITCOIN 106.731,00 %-0,81
        GBP/TRY 54,8871 %0,35
        EUR/USD 1,1803 %0,14
        BRENT 66,90 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 6.994,47 %1,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'ndan blokzincir tabanlı dijital tahvil ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası, blokzincir tabanlı dijital tahvil ihracı gerçekleştirdi

        Türkiye İş Bankası, Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) yatırımcısı olduğu 100 milyon dolar tutarındaki dijital tahvili, blokzincir teknolojisi kullanarak ihraç etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 08:54 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Bankası'ndan blokzincir tabanlı dijital tahvil ihracı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Euroclear tarafından işletilen Dijital Finansal Piyasa Platformu (D-FMI) üzerinden gerçekleştirilen Eurotahvil ihracı, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki bireyler, çiftçiler ile mikro ve küçük işletmelerin finansmanı amacıyla değerlendirilecek.

        İşlemde Citigroup Global Piyasalar ve Citibank Londra Şubesi, dealer ve ajan banka rolleriyle görev aldı.

        "Dijitalde Doğmuş Tahvil (Digitally Native Note)" olarak tanımlanan bu tahvil, "Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT)" ile ihraç edildi. Güvenli ve merkeziyetsiz bir kayıt sistemi sunan bu teknoloji, tahvilin ihracı ve takasını kolaylaştırırken, işlemin fiyatlandırıldığı gün içerisinde Eurotahvil'in takasının da tamamlanmasına olanak sağladı.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'de ve gelişmekte olan piyasalarda özel bir banka tarafından gerçekleştirilen ilk dijitalde doğmuş Eurotahvil ihracından memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Aran, işlemin, Türk bankacılık sektörünün uluslararası finansal piyasalarına erişim gücü, gelişmişlik düzeyi ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyonunun teyidi niteliğinde olduğuna dikkati çekerek,"Bu işlem, İş Bankası'nın dünyadaki yeni teknolojileri hayata geçirmedeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu ihracımızı, blokzincir teknolojisinin sermaye piyasaları işlemlerinde kullanımına örnek oluşturması açısından kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

        IFC Genel Müdürü Makhtar Diop da yatırımın, finansal inovasyon alanında önemli bir dönüm noktası olup Türkiye'nin ilk dijital tahvili olma niteliğini taşıdığını aktararak, bir blokzinciri platformunda ihraç edilen söz konusu tahvilin, Türkiye'de depremden etkilenen işletmelerin finansmana erişmesine yardımcı olacağını kaydetti.

        Diop, tahvil piyasasında yeni dijital teknolojilerin kullanılmasıyla finansmanın daha erişilebilir hale geldiğini belirterek, "En çok ihtiyaç duyan taraflara kritik önemi haiz sermayeyi yönlendirerek depremden etkilenen bölgenin yeniden inşa ve toparlanma süreçlerini destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Habertürk Anasayfa