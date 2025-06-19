İran ve İsrail çatışmalarında 7. gün: Piyasalar nasıl tepki veriyor?

Fed'in beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakması ve Orta Doğu'daki gelişmelerin nasıl şekilleneceğine dair artan belirsizlik yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bırakması sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin henüz tam olarak görülmediğini belirtti. Powell İran-İsrail çatışmasıyla ilgili olarak ise "Genelde Ortadoğu'da karışıklık olduğu zaman enerji fiyatlarında bir sıçrama görülür. Ama fiyatlar daha sonra iner. Böyle şeylerin genelde enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisi olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Bu veriler ışığında dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570'ten işlem görüyor. Brent petrol, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceğine odaklanmasıyla, dalgalı bir işlem haftasının ardından varil başına 76 dolara doğru geriledi. Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından küresel petrol piyasasında arz açığı yaşanmadığını söyledi.

ALTINDA YATAY SEYİR Altın fiyatları ise yatay seyrediyor. Altının onsu yüzde 0,03 yükselişle 3 bin 370 dolar işlem görüyor. Gram altın 4 bin 288 TL , çeyrek altın 7 bin 11 TL Cumhuriyet altını ise 27 bin 964 TL'den alıcı buluyor. Platin yüzde 2’den fazla artarak ons başına 1.350,17 dolara yükseldi. Gümüş ise 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI Küresel piyasalar Fed’in enflasyon uyarısı ile savaş endişesi nedeniyle satış baskısı altında. New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimi için acele etmediğinin sinyalini vermesi sonrası günü karışık seyirle tamamladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.346,00 puanda işlem gördü. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili