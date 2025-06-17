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        Haberler Dünya İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor | Dış Haberler

        İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor

        İsrail'in 13 Haziran günü İran'a başlattığı saldırıların ardından başlayan gerilim devam ediyor. İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle İsrail vatandaşlarına birçok kez 'sığınaklara gidin' uyarısında bulunurken, Tel Aviv ve çevresinde yeni sığınaklar yapıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:15
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          İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de başkent Tel Aviv ve çevresinde yeni sığınaklar yapıldığı belirtildi.

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          İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İran, misilleme saldırılarını beşinci günde de sürdürüyor.

        • 3

          Son saldırılarda 5 kişinin yaralandığını aktarılan haberde, söz konusu saldırılar nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde eğitim kurumları ile kamu binalarının yakınlarına yeni sığınaklar inşa edilmeye başlandığı kaydedildi.

        • 4

          Haberde "Arbel" olarak adlandırılan yeni prefabrik sığınakların, şarapnel ve patlama dalgalarına karşı dayanıklı, ağır kapılı yapılar olduğu ve daha önce Gazze çevresine yerleştirilen açık sığınaklara kıyasla balistik füze saldırılarına karşı daha etkili koruma sağladığı ifade edildi.

        • 5

          Sığınak kurulumunun bir sonraki aşamasının kıyı ovası bölgesi ile kuzeydeki Hayfa Körfezi'nde yer alan Krayot bölgesini kapsayacağı, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 14,2 milyon dolar olduğu bildirildi.

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          İsrailliler sığınak yetersizliğinden şikayetçi

          İran’ın aralıksız füze saldırıları sonrasında, binlerce İsrailli sığınak eksikliğinden şikâyet etmeye başlamıştı.

        • 7

          Savunma Bakanlığı yetkililerinin uyarı sirenleriyle birlikte acilen sığınaklara girilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, çok sayıda kişi bu tür güvenli alanlara ulaşamıyor.

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          Israel Hayom gazetesinin 15 Haziran’daki haberine göre, hava saldırısı sirenleri sırasında binlerce İsrailli Tel Aviv sokaklarında mahsur kalmıştı.

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          Bazıları sığınaklara alınmadıklarını ve devletin kendilerini "terk ettiğini" belirtmişti.

          Haberde, Tel Aviv ve diğer kentlerde yaşayan sivillerin kendilerini güvende hissetmedikleri ve hükümetin gerçek bir çözüm sunmadığı yönündeki tepkilerine de yer verilmişti.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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