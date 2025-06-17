İran'ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor

Haberde "Arbel" olarak adlandırılan yeni prefabrik sığınakların, şarapnel ve patlama dalgalarına karşı dayanıklı, ağır kapılı yapılar olduğu ve daha önce Gazze çevresine yerleştirilen açık sığınaklara kıyasla balistik füze saldırılarına karşı daha etkili koruma sağladığı ifade edildi.