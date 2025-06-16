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        Haberler Dünya İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor? | Dış Haberler

        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?

        İsrail-İran hattında artan gerilimle birlikte, İsrail dört günde çok kez vatandaşlarına 'sığınaklara gidin' çağrısında bulundu. İsrail yasaları gereği, 1990'ların başından beri inşa edilen tüm evlerde sığınak zorunluluğu bulunuyor. Peki bu sığınaklara dair neler biliniyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:57
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        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
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        İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından İran'ın da düzenlediği misilleme saldırılarıyla birlikte bölgede gerginlik had safhaya ulaştı. İsrail-İran hattındaki karşılıklı saldırılar sürerken, İran'da 200'ü aşkın, İsrail'de 20'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.

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        İran'ın saldırıları karşısında İsrail ordusu çok kez vatandaşlarına 'sığınaklara gidin' çağrısında bulundu. Peki İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?

        İsrail'de evlerde bulunan sığınaklar (İbranice adıyla mamad-merkhav mugan), ülkenin güvenlik politikaları doğrultusunda uzun yıllardır zorunlu olarak inşa ediliyor.

        1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana İsrail'de yapılan her yeni konutta veya apartmanda bir sığınak odası (mamad) inşa edilmesi yasal zorunluluk haline geldi. Bu zorunluluktaki amaç; füze, roket, kimyasal/biyolojik saldırılar ve şarapnel etkilerine karşı sivilleri korumak.

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        Apartmanlarda, her dairede ayrı sığınak veya bina genelinde ortak bir sığınak olması mümkün; müstakil evlerde ise bir odanın sığınak olarak planlanması gerekiyor.

        'Mamad' olarak bilinen sığınaklar, sadece kalın beton yapılardan ibaret değil. Vatandaşları füze saldırılarından, şarapnellerden ve hatta kimyasal veya biyolojik tehditlerden korumak için tasarlanmış hassas mühendislikli alanlarıdır.

        İsrail basınında yer alan haberlere göre sığınaklar için gerekli şartlar şöyle:

        • En az 9 metrekare iç alan
        • Tavan yüksekliği en az 2,5 metrekare
        • Dış duvar kalınlığı: 25-30 cm, iç duvarlar: 20cm
        • Betonarme ve çelik kapı + zırhlı pencere
        • Havalandırma sistemine 2010’dan beri kimyasal/biyolojik filtre zorunluluğu eklendi.
        • Ayrıca elektrik ve iletişim prizleri bulundurma gerekliliği geldi.
        • Duvar, tavan ve döşeme sürekli dökülen beton şeklinde olmalı, kiriş veya kolon içeremez.

        1992'den sonra inşa edilen evlerde sığınak yapılması zorunlu, ancak halen çoğu eski evde sığınak bulunmuyor. Bazı verilere göre, evlerin yüzde 60'ında sığınak yok.

        Siren sistemiyle vatandaşların saniyeler için sığınaklara gitmesi bekleniyor. Örneğin, Tel Aviv'de uyarı sirenleri çaldıktan sonra vatandaşların 60-90 saniye içinde sığınaklara gitmesi isteniyor. Gazze sınırındaki yerlerde 10-15 saniyede, Lübnan sınırına yakın bölgelerde ise bu süre 30 saniye.

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