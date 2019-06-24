İran gerginiği depoyu vuracak

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticilerini, Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan önemli bir geçiş noktası. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte biri, her gün Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Bu bölgede, son günlerde İran ve ABD arasında yaşanan ve dünya genelinde savaş kaygısı da doğuran gerilim, petrol ve ürün (motorin ve benzinin uluslar arası) fiyatlarını vurdu.

Bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslar arası piyasalarda motorinin ton fiyatı, son bir haftada 567 dolardan 591 dolara kadar çıktı. Bu artış, motorinde zammı tetikledi. Bu gece, devletin ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa satış fiyatlarını sabit tuttuğu “eşel mobil” sistemi işletilmezse motorinde 17-18 kuruş zam bekleniyor.

Peki, benzinde durum ne? Sektör uzmanları, uluslar arası piyasalarda benzin konusunda motorinde olduğu kadar ciddi bir sıçramanın söz konusu olmadığını belirterek, “Benzin fiyatında birkaç günlük süre içinde bir değişiklik öngörülmüyor” dedi.