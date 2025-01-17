Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.931,43 %0,66
        DOLAR 35,5660 %0,37
        EURO 36,6246 %0,13
        GRAM ALTIN 3.095,90 %0,08
        FAİZ 39,02 %-0,59
        GÜMÜŞ GRAM 34,88 %-0,64
        BITCOIN 101.839,00 %1,70
        GBP/TRY 43,3773 %-0,25
        EUR/USD 1,0298 %-0,03
        BRENT 81,49 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 5.061,79 %0,08
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka IoT ve yapay zeka ile tasarruf dönemi - Teknoloji Haberleri

        IoT ve yapay zeka ile tasarruf dönemi

        Vestel'in sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve nesnelerin interneti (IoT) alanındaki yatırımları ile geleceğe yönelik projeleri paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        IoT ve yapay zeka ile tasarruf dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şirketin Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Vestel'in yatırımlarını ve gelecek projelerini anlattı.

        Tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için yapay zeka, nesnelerin IoT ve robotik üretim gibi ileri teknolojilere stratejik yatırımlar yaptıklarını söyleyen Uylukçuoğlu, yapay zeka teknolojilerinin Vestel ürünlerini yalnızca daha akıllı kılmakla kalmadığını aynı zamanda her kullanıcıya özel, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıdığını aktardı.

        Bu yenilikçi yaklaşımlarının, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırdığına değinen Uylukçuoğlu, aynı zamanda, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve daha çevre dostu bir geleceğe katkı sağlama konusundaki kararlılıklarını da ortaya koyduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Uylukçuoğlu, Vestel Akıllı Yaşam ve Veezy uygulamalarıyla kullanıcılarına Vestel markalı akıllı ürünlerini tek platformdan takip etme ve yönetme imkanı sunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bu yenilikçi uygulamalar sayesinde tüketiciler, ürünlerimizin aktif enerji ve su tüketimlerini kolayca ölçümleyebilir, enerji tüketimlerini kilovatsaat (kWh) ve tutar cinsinden detaylı şekilde görüntüleyebilir. İlk aşamada Vestel çamaşır makineleri ve klimalarda bulunan enerji yönetim özelliği ile kullanıcılar, enerji tüketimlerinde klimalarda yüzde 25'e varan tasarruf sağlayabiliyor. Bu özellik, yalnızca çevreye duyarlı yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için uzun vadede önemli maliyet avantajı sunuyor. Uygulama ilk etapta çamaşır makineleri ve klima ürünlerinde başladı fakat şubat ayında bulaşık makinesi ve kurutma makinelerini de kademeli olarak uygulamaya almayı hedefliyoruz."

        "TÜKETİCİLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER"

        Uylukçuoğlu, Vestel'in Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ile yaptığı işbirliğinin yenilikçi yapay zeka teknolojilerini ürünlerine entegre etmelerini ve yapay zeka ekosisteminde etkin rol oynamalarını sağladığını aktardı.

        REKLAM

        Vestel olarak, teknolojiyi üretmenin yanı sıra doğru ve güvenli kullanımını sağlama sorumluluğuna da büyük önem verdiklerine işaret eden Uylukçuoğlu, bu anlayışla 2021'de tüketicilere güvenli, birlikte çalışabilir bağlantılı ev ekosistemi seçenekleri sunan Home Connectivity Alliance'ta (HCA) temsilci ve yönetim kurulu üyesi oldukları bilgisini paylaştı.

        Uylukçuoğlu, "Dünya çapında tüketici elektroniği firmalarının yanı sıra enerji ve sigorta şirketlerinden oluşan yönetim kurulumuzla kullanıcılarımıza istediği uygulamadan grup üye firmalarımızın ürünlerinin kontrolü ve ortak enerji yönetimi stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Böylece, akıllı ev ekosisteminde hem kullanım kolaylığı hem de geniş seçenekler sunarak tüketici deneyimini zenginleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Uylukçuoğlu, sürdürülebilir üretim ve doğa için pozitif değer yaratma hedefine aralıksız yatırım yapan Vestel'in plastik kirliliğine karşı 2020-2023 arasında, Türkiye'deki İş Dünyası Plastik Girişimi'nin bir parçası olarak 10 bin 799 ton plastik azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Biyolojik olarak parçalanabilen, kanserojen ve toksik madde içermeyen Bio-Pura isimli ham maddesiyle Biolive, birçok sektöre farklılaştırılmış̧ hammadde alternatifleri sunuyor. Biyoplastik granüller sayesinde beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 25, karbon emisyonunu da yaklaşık yüzde 20 oranında azalttık. Su yoğunluğunu da baz yıl olan 2021'e göre yüzde 14 azalttık, ayrıca tüm faaliyetlerimizde yüzde 50 oranında geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş su kullanmayı hedefliyoruz."

        REKLAM

        "ORMANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE DESTEK"

        Vestel ayrıca, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla "Doğa İçin Tek Kutu" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, televizyon ürünlerinde tek kullanımlık kutular yerine daha dayanıklı ve defalarca kez kullanılabilecek kutular üretim süreçlerine dahil edildi.

        Şirket, yurt içindeki ürünlerinin tamamında FSC (Forest Stewardship Council) sertifikalı kutular kullanarak ormanların sürdürülebilir yönetimine destek sağlıyor. Vestel markalı televizyonlarda pilli kumandaların bataryalı kumandalarla değiştirilmesi ise atık yönetimine katkı sağlayan bir diğer önemli adım olarak dikkati çekiyor.

        Vestel, bu çalışmalarla hem üretim süreçlerini daha çevre dostu hale getiriyor hem de gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşam alanı yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        YENİLİKÇİ AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ

        Vestel'in yenilikçi teknolojileri, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırırken, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor. Vestel Akıllı Buzdolapları, uygulama üzerinden tatil veya ekonomi modu gibi ayarların güncellenmesine olanak tanıyarak enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca, elektrik kesintisi durumunda kullanıcılarını bilgilendirerek gıda güvenliğini koruma altına alıyor.

        REKLAM

        Buzdolaplarında kullanılan Akıllı Defrost teknolojisi ise enerji verimliliğini artırırken gıdaların tazeliğini koruyor. Bu sistem, nem ve sıcaklık seviyelerini sürekli izleyerek buzlanma tespit edildiğinde çözülme işlemini otomatik olarak başlatıyor. Ayrıca Super Cool ve Super Freeze gibi fonksiyonlar, gıdaların hızla soğutulup dondurulmasını sağlayarak besin değerlerini koruyor. Vestel’in geliştirdiği vakum teknolojisi ise gıda israfını önleyerek hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de gıdaların ömrünü uzatarak ekonomik tasarruf sunuyor.

        Vestel Akıllı Fırın, Şef Gibi Pişir özelliğiyle, daha önceden şefler tarafından hazırlanmış tariflere uygun pişirme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, yapay zeka destekli VŞef platformu, birçok tarif ve malzeme listesiyle kullanıcılara yemek önerileri sunarak gıda israfının önlenmesine katkıda bulunuyor.

        Vestel Akıllı Klimalar, ortamın hava kalitesini ölçerek ambiyans aydınlatma özelliğiyle görselleştiriyor ve hava temizleme fonksiyonuyla iyileştiriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden hava kalitesini kolayca takip edebiliyor.

        Sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre eden Vestel, üretimde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği ve su yönetimi gibi konulara odaklanıyor. IoT ve yapay zeka çözümleriyle kullanıcıların sürdürülebilir yaşama geçişini hızlandırırken, günlük yaşamlarında tasarruf sağlamalarını kolaylaştırıyor.

        Vestel akıllı ürünleri, enerji ve su tüketimini anlık olarak takip etmeyi mümkün kılıyor, yapay zeka destekli uygulamalarla gıda israfını önlüyor. Vestel'in teknolojileri, yalnızca verimlilik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılarına uzun vadeli maliyet avantajları sunarak hem çevresel hem de ekonomik fayda yaratıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık
        Habertürk Anasayfa