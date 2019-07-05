Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İran ile ticaret için kurulan özel ticaret mekanizması Instex'in önümüzdeki günlerde ilk, sınırlı işlemi tamamlamasını umduğunu belirtti. Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından kurulan Instex, Avrupa tarafında ithalatçı ve ihracatçı arasındaki dengeyi sağlayarak doğrudan finansal transferlerden kaçınmayı amaçlayan bir ticaret mekanizması.

Le Maire Polonya'daki bir toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Instex'in birkaç gün içinde yürürlüğe girmesini

istiyoruz ve birkaç gün içinde işlem yapabilmeyi umuyorum. İlk işlemin birkaç gün içinde tamamlanmasını umuyorum" dedi.

Le Maire, "İlk işlem sınırlı olacak, ancak bu bir başlangıç noktası ve Instex'in verimli bir araç olmasını bekliyoruz" dedi.