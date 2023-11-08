Instagram'ın yeni gizlilik özelliği sosyal medyayı ikiye bölecek: İsteyenler görünmez olabilecek

"GÖRÜLDÜ" SEÇENEĞİ GİZLENEBİLECEK

Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların okundu bilgilerini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçmesine olanak tanıyan yeni bir özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı. İsteyen kullanıcılar böylece mesajları okusalar bile "görüldü" bildirisini kapatabilecek ve karşı taraf mesajı okup okumadığını anlayamayacak.