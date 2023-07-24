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        Haberler Dünya İnsanlar sessizliğin sesini duyabiliyor! Sessizliğin sesini duyabiliyor muyuz?

        İnsanlar sessizliğin sesini duyabiliyor! Sessizliğin sesini duyabilir miyiz?

        ABD'li filozof ve psikologlardan oluşan ekip uzun süredir yaptıkları araştırmalar sonucunda "Sessizliğin sesi var mıdır?" sorusuna bir cevap buldu. Yayımlanan yeni makalelerinde insanın gerçekten sessizliği duyabildiği açıklandı. Peki, insanlar sessizliği nasıl duyuyor?

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 09:24
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        • 1

          ABD'li filozof ve psikologlardan oluşan ekip, uzun süredir devam eden tartışmanın cevabını bulduklarını iddia ediyor. Sessizliğin sesini duyabilir miyiz? temalı çalışmada Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, yazdıkları yeni makalelerinde insanın sessizliği duyabileceğini savundu.

        • 2

          SESLERİ DUYABİLDİĞİMİZ GİBİ SESSİZLİĞİ DE DUYABİLİYORUZ

          Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan makalenin başyazarı Rui Zhe, "Genellikle işitme duyumuzun seslerle ilgili olduğunu düşünürüz. Ancak sessizlik, bir ses değil, sesin yokluğudur" dedi.

        • 3

          Yapılan çalışmada araştırmacılar ünlü bir ses illüzyonuna odaklandı. Bu illüzyonda dinleyiciye iki ayrı ses dinletiliyor ve dinleyici hangisinin daha kısa olduğunu anlayamaya çalışıyor. Ancak dinletilen iki sesin uzunluğuda aynı, dinleyici illüzyona kapılarak bir sesin daha kısa sürdüğünü sanıyor.

        • 4

          SESİN YOKLUĞUNU İŞİTTİYORUZ

          Deney sırasında bazı sesler tamamen sessizlikle değiştirildi ve yanılsamanın halen işe yaradığı görüldü. Devam eden kesintisiz tek bir sessizlik dinletiliyor olmasına rağmen, katılımcılar tıpkı duydukları sesler de olduğu gibi iki ayrı sessizlik duyduğunu ve bir sessizliğin sesinin diğerine göre daha kısa sürdüğünü söyledi.

        • 5

          Deneye katılan kişiler, hem duydukları sese hem de sessizliğe aynı reaksiyonu verdikleri için araştırmacılar tarafından sessizliği gerçekten duyabildiğimiz sonucuna varıldı. Deneye toplam bin kişi katıldı.

          Kaynak: Independent

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