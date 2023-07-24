SESİN YOKLUĞUNU İŞİTTİYORUZ

Deney sırasında bazı sesler tamamen sessizlikle değiştirildi ve yanılsamanın halen işe yaradığı görüldü. Devam eden kesintisiz tek bir sessizlik dinletiliyor olmasına rağmen, katılımcılar tıpkı duydukları sesler de olduğu gibi iki ayrı sessizlik duyduğunu ve bir sessizliğin sesinin diğerine göre daha kısa sürdüğünü söyledi.