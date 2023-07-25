DANİMARKA

Danimarka'da yıl içinde kırılan porselenler bir kutuda biriktirilir. Daha sonra yıl sonu gelince aileler, bir araya gelerek en fazla hangi ailenin kırık porseleni var diye bakar. Ülkedeki bu batıl inanca göre, kimin daha fazka kırık porseleni varsa o ailenin zengin olacağına inanılır.