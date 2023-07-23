EN ÇOK TALEP ABD'DEN GELİYOR

En çok talep ABD'den geliyor. Bir halı 300 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Tarlalara yaklaşık 5 - 6 bin halı seriliyor. Daha sonra steril havuzlarda yıkanıyor ve mikroplardan arındırılıyor. Ardından paket yapılan halı dünyanın dört bir yanındaki alıcısına ulaştırılıyor.