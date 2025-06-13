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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetlerindeki artış 54 ayın en düşüğünde - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetlerindeki artış 54 ayın en düşüğünde

        İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış nisanda yüzde 22,69'a gerilerken, bu veri son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:22
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        Maliyetlerdeki artış 54 ayın en düşüğünde
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,67 oldu.

        Nisanda aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi yüzde 31,82 artış gösterdi.

        İnşaat maliyetlerindeki genel artış ise nisanda yıllık bazda yüzde 22,69 olarak gerçekleşti. Bu veri son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti. Maliyet artışlarının bundan önce daha düşük görüldüğü son ay yüzde 19,49 ile Ekim 2020 idi.

        Mayıs 2020'de yüzde 5,8 ile tarihi dip noktasını gören inşaat maliyetleri, daha sonra yükselişe geçmiş ve Eylül 2022'de yüzde 119,83 ile zirve yapmıştı. Sonrasında düşüşe geçen endeks Haziran 2024'ten (yüzde 66,12) bu yana hızlı düşüş gösterdi.

        Nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) de yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 olmuştu.

        İnşaat maliyetlerindeki artış söz konusu ayda her iki rakamın da altında kaldı.

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