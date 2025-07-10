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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı

        İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı. Yıllık artış, Ekim 2020'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti

        Giriş: 10.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:33
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        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
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        TÜİK, mayıs ayına dair İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

        İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,39 arttı.

        Yıllıkta yüzde 22,40'lık artış, Ekim 2020'den beri en düşük yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

        Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,46 arttı, aylık yüzde 0,81 arttı

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,20 arttı, aylık yüzde 1,11 arttı

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı.

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