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        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4.25'te sabit bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:49
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        İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı
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        Dün Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından bugün de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizini yüzde 4.25'te sabit bıraktı.

        BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında üyelerin 6'sının politika faizini yüzde 4,25'te sabit bırakma, 3'ünün ise 25 baz puan indirerek yüzde 4'e çekme yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

        Para politikasını belirlerken orta vadeli ve öngörülebilir bir yaklaşımın benimsendiği ifade edilen açıklamada, enflasyonun yüzde 2 seviyesine inmesinin hedeflendiği anımsatıldı.

        Açıklamada, geçmiş yıllardaki dış şokların etkisinin azalması ve sıkı para politikasının talebi dizginlemesine bağlı olarak enflasyonda belirgin bir gerileme yaşandığı ancak mayısta yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e yükseldiği aktarıldı.

        BoE'nin yıl sonuna kadar enflasyonun mevcut seviyelerde kalacağı ve 2026 itibarıyla hedefe yaklaşacağını öngördüğü belirtilen açıklamada, hizmet sektöründe ücret artışlarının hala yüksek seyretmesinin enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmadığını gösterdiği ifade edildi.

        Açıklamada, büyümenin yılın ikinci çeyrekte zayıf kalmasının beklendiğine işaret edilerek, işsizlikte henüz sert bir artış gözlenmese de iş gücü piyasasındaki hareketliliğin azaldığı kaydedildi.

        ABD'nin gümrük tarifelerinin ticaret politikalarında yarattığı belirsizliklerin sürdüğü aktarılan açıklamada, bu durumun şirketleri ihtiyatlı davranmaya ittiğine dikkat çekildi.

        Açıklamada, Orta Doğu'da İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası gerilimin artmasının enerji fiyatlarını yukarı çektiği anımsatılarak, PPK'nın mayıstaki toplantısından beri Brent petrolün varil fiyatının yüzde 26 ve Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 11 arttığı vurgulandı.

        Bu gelişmelerin enerji maliyetleri ve dolayısıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, mevcut koşullarda para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerektiği ve politika faizinin her toplantıda güncel ekonomik veriler ışığında değerlendirileceği bildirildi.

        BoE Başkanı Andrew Bailey ise karara ilişkin değerlendirmesinde, politika faizinin kademeli şekilde aşağı yönlü bir patikada ilerlediğini vurgulayarak, "Dünya oldukça tahmin edilemez bir durumda. İngiltere'de iş gücü piyasasında gevşeme sinyalleri görüyoruz. Bu sinyallerin, tüketici fiyat enflasyonuna ne ölçüde yansıyacağını dikkatle izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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