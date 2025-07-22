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        Haberler Ekonomi Enerji İngiltere'den 38 milyar sterlinlik nükleer anlaşma - Enerji Haberleri

        İngiltere'den 38 milyar sterlinlik nükleer anlaşma

        İngiltere, 38 milyar sterlinlik Sizewell C nükleer santralinin inşası için uluslararası firmalarla nihai anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:36
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        İngiltere'den 38 milyar sterlinlik nükleer anlaşma
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        İngiliz hükümeti EDF, Centrica, La Caisse and Amber Infrastructure şirketleriyle yaptığı anlaşmayla projeye gerekli finansmanın sağlanması yönündeki 15 yıllık sürecin sonuna geldi.

        İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfırı Emisyon Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere'nin Suffolk kıyısındaki Sizewell C sahasında inşa edilecek nükleer santral için özel sektör yatırımcılarıyla 38 milyar sterlin değerinde bir anlaşma imzalandı.

        Anlaşmanın ardından İngiliz hükümeti yüzde 44,9'luk payıyla en büyük hissedar olarak kalırken, La Caisse ve Centrica sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 15, EDF yüzde 12,5 ve Amber Infrastructure yüzde 7,6 paya sahip oldu.

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        Projenin, inşa sürecinde 10 bin kişiye kadar istihdamı desteklemesi ve tamamlandığında 6 milyon hanenin elektriğini sağlaması bekleniyor.

        İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, kamuya ait ve yeni nesil temiz enerji kaynağı sağlamanın enerji güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik önemde olduğunu belirterek, "​​​​​​​Bu nedenle Sizewell C'ye destek verdik. Bu yatırım, binlerce iş yaratacak ve yerel ekonomiyi canlandırarak değişim planımızı hayata geçirmemize katkı sunacak" ifadesini kullandı.

        İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfırı Emisyon Bakanı Ed Miliband da "nükleer enerjide yeni bir altın çağı başlatmak için" hükümetin gereken yatırımı yaptığını kaydetti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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