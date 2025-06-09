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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka İngiltere Başbakanı Starmer, yapay zekada yetenek havuzu oluşturacaklarını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        İngiltere Başbakanı Starmer, yapay zekada yetenek havuzu oluşturacaklarını açıkladı

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2030'a kadar 7,5 milyon çalışanın yapay zeka eğitimi almasını sağlayarak bir yetenek havuzu oluşturacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:27
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        Yapay zekada yetenek havuzu oluşturulacak
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        Starmer, Londra Teknoloji Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, yapay zeka ve teknolojiyi ülkenin ekonomik büyümesinin merkezine koyduklarını belirtti.

        Yeni teknoloji odaklı bir eğitim programı kapsamında 185 milyon sterlin yatırım yapılarak okullar ve üniversiteler düzeyinde bir program başlatılacağını söyleyen Starmer, çocuklar ve gençlerin yapay zeka yeteneklerine erişmesinin sağlanacağını dile getirdi.

        Starmer, ayrıca 2030'a kadar 7,5 milyon çalışanın yapay zeka eğitimi almasının sağlanacağını ve Nvidia dahil olmak üzere bazı teknoloji şirketlerinin bu kapsamda oluşturulacak yetenek havuzunu destekleyeceğini bildirdi.

        Ülkenin bilgi işlem kapasitesini 20 kat artırmak amacıyla bir milyar sterlinlik fon sağlanacağını duyuran Starmer, teknoloji şirketi Liquidity'nin Avrupa genel merkezini Londra'ya taşıyacağını belirterek, "Bu, 1,5 milyar sterlinlik bir yatırım anlamına geliyor." dedi.

        Starmer, şirketin bu yatırımını bir "güven oyu" olarak değerlendirdi.

        Teknolojinin büyük bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Starmer, yapay zekanın sağlık ve savunma başta olmak üzere birçok sektöre "muazzam katkı sağladığını" belirterek, yapay zekayı birçok endüstride dönüştürücü bir güç olarak tanımladı.

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