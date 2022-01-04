Johnson'a yeni suçlama: Karantinaya girmedi!

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, testi pozitif çıkan bir çalışanıyla yakın temasa girmesine rağmen geçen Ocak ayında kendini karantinaya almamakla suçlandı.

Geçtiğimiz sene vakaların arttığı İngiltere'de Başbakan Johnson, 31 Aralık 2020’de kaydettiği yeni yıl mesajında salgınla mücadelede zor günler geçirildiğini söylemişti.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Johnson'ın videosunu çeken kameramanın daha sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.

Başbakanın resmi ve özel konutu Downing Street’te o sırada odadaki kişilerin 10 gün boyunca evde kendilerini karantinaya almaları istendi. Ancak Başbakan Johnson, karantinaya girenler arasında değildi.

"HİÇBİR KURAL İHLAL EDİLMEDİ"

Başbakanlık'tan bir kaynak, Johnson'ın hiçbir kuralını ihlal etmediğini, çekimler sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu öne sürdü.

Mirror'a konuşan kaynak ise, video sorumlusunun çekimlerde maske takmadığını, Johnson'la 15 dakika boyunca yüz yüze konuştuğunu söyledi.

ULUSAL KARANTİNA İLAN EDİLMİŞTİ

Bu çekimin ardından beş gün sonra ise, geçen yıl 4 Ocak'ta İngiltere’de üçüncü kez ulusal karantina ilan edildi.

Johnson geçtiğimiz günlerde de geçen sene, Başbakanlık Ofisi'nde ekibiyle düzenlenen Noel partisine katıldığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.