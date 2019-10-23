23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toyota'nın premium markası Lexus, yüzde yüz elektrikle çalışan ilk modelini gelecek yıl tanıtacağını açıkladı.
Diğer markaların elektrikli modellere ağırlık vermesinin aksine, bugüne kadar içten yanmalı motor ile elektrikli motorunun birleşiminden oluşan hibrit ünitelere yönelen Toyota ve Lexus, atacağı adım ile Nissan ve Tesla gibi üreticilerin elektrikli otomobillerinin karşısına çıkacak.
Lexus Başkanı Yoshihiro Sawa, "Elektrikli modelimizi öncelikle Çin ve Kuzey Amerika pazarında satışa çıkaracağız. Talep olması halinde, yeni otomobilimizi diğer pazarlarda da sunabiliriz" dedi.
Toyota'nın ABD pazarı için geliştirdiği Lexus, 1989 yılında ilk modelini tanıttı. Yüksek performanslı modellerin yanı sıra, üst segment sedan ve SUV otomobiller de üreten Japonların premium markası, otomobillerini 70 ülkede satıyor.
90 MİLYAR DOLAR HARCADILAR
Son yıllarda, geleneksel otomobil üreticilerinin yanı sıra, tüm dünyada ortaya çıkan irili ufaklı firmaların da elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına milyarlarca dolarlık kaynak aktarıyor.
Öyle ki, bugüne kadar elektrikli otomobil geliştirmek için toplam harcanan paranın büyüklüğü 90 milyar dolar olarak açıklanıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde ise bu tutarın 300 milyar doları bulması bekleniyor.
Özellikle Çin merkezli elektrikli otomobil girişimleri Nio ve Byton ile pazarda söz sahibi firmalardan ABD'li üretici Tesla, söz konusu harcamaları yapan üreticilerin ilk sıralarında yer alıyor.
2015'teki dizel skandalının baş aktörü olan Volkswagen ise, elektrikli otomobiller için en çok Ar-Ge harcaması yapan geleneksel otomotiv firmalarının başında geliyor.
Öte yandan, günümüzde fiyatları içten yanmalı modellere göre daha pahalı olan elektrikli otomobilleri kitlelere yaymak için de çeşitli projeler geliştiriliyor.
PAZAR PAYI YÜZDE 2'NİN ALTINDA
Tüm bu çalışmalara rağmen yüzde yüz elektrikle çalışan otomobillerin küresel pazarda yüzde 1.7 paya sahip olması üreticilerin önündeki en büyük tehdit olarak karşımıza çıkıyor.
Avrupa yerel yönetimlerinin ve Çin'in dizel araçları şehir merkezlerinde yasaklamaya başlamasına rağmen, harcanan paranın satışlara yansımaması yüzünden üreticilerin mali tabloları olumsuz etkileniyor.
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