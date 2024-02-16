İlk evim konut kredisinde son durum nedir? Başvurular ne zaman başlayacak?
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara verilecek düşük faizli konut kredisinde detaylar merak ediliyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vadelendirme gibi imkânların sunulacağı bekleniyor. Peki, İlk evim konut kredisinde son durum nedir? İşte, detaylar...
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İlk kez ev alacaklar için destekleyici bir ödeme planı sunacak olan ilk evim kredisi için tüm gelişmeler merak ediliyor. Yeni kredi düzenlemesiyle, hem konut arzının sağlanması hem de ev sahibi olmanın kolaylaşması hedefleniyor. İlk evim kredisinin önümüzdeki günlerde yasalaşarak, hayata geçmesi bekleniyor. Peki, ilk evim kredisinde son durum nedir? İşte, detaylar...
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:
"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.
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Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."
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1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.
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İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.
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İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?
Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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