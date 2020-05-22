AA

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin kurumsal iletişim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, petrol ürünleri talebinin, küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yıla zayıf bir başlangıç yaptığı kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesinin ardından ise daha önce hiç görülmemiş bir talep daralması yaşanmaya başladığı aktarılan açıklamada, küresel havacılık faaliyetlerinin, uluslararası ve bölgesel uçuşların iptalleriyle büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle en büyük olumsuz etkinin jet yakıtı talebinde yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan gönüllü ve zorunlu sokağa çıkma yasakları nedeniyle kara yolu yakıtlarına olan talebin de bu zayıflamadan payını aldığına ve düşen talebin etkisiyle ürün marjlarının baskılandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıla 66 dolar/varil seviyelerinde başlayan Brent petrol fiyatı, talep tarafında yaşanan gelişmeler ışığında yaklaşık yüzde 21 azalarak mart ayı başlangıcı itibarıyla 52 dolar/varil seviyelerine indi. Petrol fiyatlarını desteklemek amacıyla OPEC'in 5 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda üretim kısıtlamalarının devam etmesine dair sonuç alınamayınca, tarihte ilk kez eş zamanlı arz ve talep krizi yaşandı ve Brent fiyatı mart sonu itibarıyla yaklaşık 18 dolar/varil seviyelerine kadar geriledi. Tüpraş 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 84.6'lık kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim yaparken, 4,6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 6.2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdi. Tüpraş'ın 2020 yılı ilk çeyrek cirosu yüzde 18 azalarak 16.9 milyar lira oldu."

320 MİLYON TL YATIRIM HARCAMASI

Tüpraş'ın, düşük rafineri karlılığı ortamına ilave olarak petrol fiyatındaki gerileme neticesinde görülen stok zararının da etkisiyle 2020'nin ilk çeyreğinde 2 milyar 265 milyon lira net zarar kaydettiği aktarılan açıklamada, şirketin yürüttüğü güçlü ve disiplinli finansman politikalarıyla içinde bulunulan dalgalı dönemde güçlü bilançosunu koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, güçlü bilançonun devamlılığını hedefleyen etkin finansman yönetiminin önümüzdeki dönemde de Tüpraş'ın operasyonlarını destekleyecek şekilde esas olmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Emniyetli üretim önceliğiyle hareket eden Tüpraş, salgının ilk günlerinden bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin güncel öneri ve direktifleri doğrultusunda önlemleri almış ve Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini, hiçbir aksaklığa izin vermeden başarıyla yerine getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tüpraş'ın, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda stratejik öneminin bilincinde olduğu belirtilerek, "Tüpraş, 2020 yılının ilk çeyreğinde de modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, toplam 320 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Tüpraş, güçlü insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." görüşüne yer verildi.

Şirketin 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin operasyonel ve finansal verileri şöyle:

Operasyonel ve Finansal Veriler 1.Ç 2020 1.Ç 2019 Fark (%) Operasyonel Toplam Üretim 6.04 6.74 -10 (Bin Ton) Toplam Satış 6.214 7.241 -14 Finansal (Milyon TL) Satış Hasılatı 16,940 20.708 -18 Faaliyet Karı -1,716 228 Vergi Öncesi Kar -2,798 -310 Net Dönem Karı -2,265 -375