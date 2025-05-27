Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda - Magazin haberleri

        İlhan Şeşen'e veda

        Akciğer kanseri nedeniyle dün vefat eden usta müzisyen İlhan Şeşen, son yolculuğuna uğurlanıyor. Veda töreninden sonra İlhan Şeşen'in tabutu binadan indirilmek üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe 15 dakika mahsur kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlhan Şeşen'e veda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti.

        'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

        Habertürk'ten Çetin Kan ile Atakan Makar'ın haberine göre; İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

        Melis Şeşen - Fuat Şeşen

        Fuat Şeşen, babalarının onu tanıyan ya da tanımayan birçok insanda kendine yer edinmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek; "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        İlhan Şeşen'in eski eşi Arzu Şeşen, kızı Melis Şeşen Kılman ve torunu Nefes Kılman

        Arzu Şeşen; "Son dönemlerinde konuşamıyordu, duymuyordu. Son iki ayı el ele geçirdik" dedi.

        Kızı Melis Şeşen; "Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesiydi. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı ve buna şahit olmak çok güzel bir şeydi" ifadelerini kullandı.

        Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasıyla binlerce kez sahneye çıktıklarını anımsatarak; "Müziğe başlamamda, hayata bakışımda o kadar büyük etkisi vardı ki. Acıbadem'deki evlerine her hafta sonu giderdim ve benim için bir abi, bir baba, yol gösteren bir öğretmendi. Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak. Onun bütün şarkılarını hayatım boyunca elimizden geldiği kadar daha da fazla kitlelere tanıtmaya ve onun gibi yaşamaya, onun gibi adam olmaya devam edeceğim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        Batuhan Mumcu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da, Türkiye'nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek; "Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

        Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise Kadıköy'ün sokaklarında, parklarında, kafelerinde görüp selamlaştığı, kendisiyle karşılaştığında yüzünün güldüğü bir sanatçıyı uğurladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: İlhan Şeşen, kent ozanı olarak besteleriyle hayatımızı güzelleştirdi, anlamlı kıldı. Onun bir şarkısını ezbere söyleyemeyecek ya da birkaç dizesine eşlik edemeyecek kimse yok aramızda. İlhan Şeşen, şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur. İlhan Şeşen, gitarın tellerine ilk kez Kadıköy'de dokunmuş, ilk bestesini aramızda yapmıştır. Bugün çok sevdiğimiz İlhan Şeşen'i sonsuzluğa uğurluyoruz. Seni çok seviyoruz sevgili amcamız.

        Erol Evgin

        Müzisyen Erol Evgin, İlhan Şeşen ile 60 yıla yaklaşan arkadaşlıkları olduğundan bahsederek; "1968'de Yarasalar grubunun solistiydim ben. Yıl sonuna doğru 45'lik plak yapmaya heveslendim. Artık orkestra şarkıcılığı yapamayacağım bir devreye giriyordum. Benden sonra İlhan geldi. Yarasalar grubunun solisti oldu. Piyanistimiz de Melih Kibar'dı. Işıklar içinde uyusun ikisi de. Uzun yıllar boyunca hep yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. Birlikte Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nda çalıştık" şeklinde konuştu.

        Törende Vedat Sakman, Cem Özer, Dilhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Erhan Aksoylu, Sarper Semiz, Akın Aral, Burcu Ulusoy, Sadettin Ademoğlu, Can Adıgüzel ve Adem Çağlayan da konuşma yaptı.

        İlhan Şeşen'in cenazesi, dostlarının sahne üzerinde yorumladığı "Ankara'dan Abim Geldi" şarkısı eşliğinde uğurlandı.

        İlhan Şeşen'in cenaze namazı, öğle namazına müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak. Merhum sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

        ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

        Veda töreninden sonra İlhan Şeşen'in tabutu binadan indirilmek üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe 15 dakika mahsur kaldı. Görevlilerin uzun çabalarının ardından asansör kapısı açılarak, İlhan Şeşen'in cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii'ne nakledildi.

        İLHAN ŞEŞEN HAKKINDA

        18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan, popüler Türk müziğinin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971'de 'Kavga' isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber 'Grup Gündoğarken'i kurdu.

        REKLAM

        Sanatçının yeğenleri Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen, üzüntülerini şöyle dile getirdi: Ardından bir şeyler yazmak o kadar zor ki. Hatta senin ağzından söylersek "çok saçma" Vedaları sevmezsin. Biz de öyle. Tekrar buluşana kadar hoşçakal...

        Talat Bulut'un 'Annem' adlı dizide birlikte rol aldığı İlhan Şeşen'in veda töreninde bir hayli üzgün olduğu görüldü.

        Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994'te 'Aşk Haklı' isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye 'Gençler Haklı' isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995'te bu defa özel bir kanalda 'Arka Pencere' isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 'Amcam Burada' isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, İkinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize'yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle 'Neler Oluyor Bize' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

        REKLAM

        Dördüncü solo albümü 'Aşk Yalan' ise Mayıs 2005’te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013'te 'Gel' albümünü piyasaya çıkardı.

        2017 Mayıs ayında Sony Music etiketiyle 'İstanbullu Şarkılar' albümü yayınlandı. Sanatçı bu albümde 'Ayrılık Üstüne' isimli şarkısını kliplendirdi. Şeşen, beğeni toplayan albümün ardından 2018'de sözü ve müziği kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke’ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen 'Ciddi Eğlence' albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

        REKLAM

        Usta sanatçının aynı yıl yayımlanan 'Hediyem' isimli tribute albümünde ise, birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer aldı. Sanatçının 47'nci sanat yılını da taçlandıran 14 İlhan Şeşen şarkısının yer aldığı albümde; 'Sensiz Olmaz' (Yalın), 'Sıcaklardandır' (Dilhan Şeşen) ve 'Sen Benim Şarkılarımsın' (İhtiyaç Molası) şarkılarıyla kliplendirildi.

        İlhan Şeşen, 'Yeditepe İstanbul', 'Bir Tatlı Huzur', 'Cesur Kuşku', 'Mühürlü Güller', 'Aliye', 'Annem', 'Hayatımın Rolü', 'Görüş Günü Kadınları', 'Milat' ve 'Aşk Yalanı Sever' dizilerinde de rol aldı. Şeşen, son olarak ise 2022'de 'Alabora Aşk' filmiyle izleyici karşısına çıktı.

        Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz şubat ayında İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı.

        "BU ŞARKI OLMASAYDI BEN OLMAZDIM"

        İlhan Şeşen, 2023'te 'Neler Oluyor Bize' parçasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Bu şarkı olmasaydı, ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" demişti.

        İlhan Şeşen vefat etti
        Haberi Görüntüle
        İlhan Şeşen'in vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlhan Şeşen

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Moskova'da
        Bakan Fidan Moskova'da
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Habertürk Anasayfa