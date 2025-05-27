Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti.

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'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Habertürk'ten Çetin Kan ile Atakan Makar'ın haberine göre; İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Melis ile Fuat Şeşen çıktı.

Melis Şeşen - Fuat Şeşen

Fuat Şeşen, babalarının onu tanıyan ya da tanımayan birçok insanda kendine yer edinmiş bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek; "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İlhan Şeşen'in eski eşi Arzu Şeşen, kızı Melis Şeşen Kılman ve torunu Nefes Kılman

Arzu Şeşen; "Son dönemlerinde konuşamıyordu, duymuyordu. Son iki ayı el ele geçirdik" dedi.

Kızı Melis Şeşen; "Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesiydi. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı ve buna şahit olmak çok güzel bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasıyla binlerce kez sahneye çıktıklarını anımsatarak; "Müziğe başlamamda, hayata bakışımda o kadar büyük etkisi vardı ki. Acıbadem'deki evlerine her hafta sonu giderdim ve benim için bir abi, bir baba, yol gösteren bir öğretmendi. Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak. Onun bütün şarkılarını hayatım boyunca elimizden geldiği kadar daha da fazla kitlelere tanıtmaya ve onun gibi yaşamaya, onun gibi adam olmaya devam edeceğim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Batuhan Mumcu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da, Türkiye'nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini belirterek; "Bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz ve onların törenlerine katılmam gerekiyor. Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine, törenlerine, vefatlarına şahitlik etmek gerçekten benim için çok zor. Devletimizin, milletimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise Kadıköy'ün sokaklarında, parklarında, kafelerinde görüp selamlaştığı, kendisiyle karşılaştığında yüzünün güldüğü bir sanatçıyı uğurladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: İlhan Şeşen, kent ozanı olarak besteleriyle hayatımızı güzelleştirdi, anlamlı kıldı. Onun bir şarkısını ezbere söyleyemeyecek ya da birkaç dizesine eşlik edemeyecek kimse yok aramızda. İlhan Şeşen, şarkılarıyla aşklarımızın, ayrılıklarımızın, sevinçlerimizin, hüznümüzün sesi olmuştur. İlhan Şeşen, gitarın tellerine ilk kez Kadıköy'de dokunmuş, ilk bestesini aramızda yapmıştır. Bugün çok sevdiğimiz İlhan Şeşen'i sonsuzluğa uğurluyoruz. Seni çok seviyoruz sevgili amcamız.

Erol Evgin

Müzisyen Erol Evgin, İlhan Şeşen ile 60 yıla yaklaşan arkadaşlıkları olduğundan bahsederek; "1968'de Yarasalar grubunun solistiydim ben. Yıl sonuna doğru 45'lik plak yapmaya heveslendim. Artık orkestra şarkıcılığı yapamayacağım bir devreye giriyordum. Benden sonra İlhan geldi. Yarasalar grubunun solisti oldu. Piyanistimiz de Melih Kibar'dı. Işıklar içinde uyusun ikisi de. Uzun yıllar boyunca hep yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. Birlikte Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nda çalıştık" şeklinde konuştu.

Törende Vedat Sakman, Cem Özer, Dilhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Erhan Aksoylu, Sarper Semiz, Akın Aral, Burcu Ulusoy, Sadettin Ademoğlu, Can Adıgüzel ve Adem Çağlayan da konuşma yaptı.

İlhan Şeşen'in cenazesi, dostlarının sahne üzerinde yorumladığı "Ankara'dan Abim Geldi" şarkısı eşliğinde uğurlandı.

İlhan Şeşen'in cenaze namazı, öğle namazına müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak. Merhum sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

Veda töreninden sonra İlhan Şeşen'in tabutu binadan indirilmek üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe 15 dakika mahsur kaldı. Görevlilerin uzun çabalarının ardından asansör kapısı açılarak, İlhan Şeşen'in cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii'ne nakledildi.

İLHAN ŞEŞEN HAKKINDA

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan, popüler Türk müziğinin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971'de 'Kavga' isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber 'Grup Gündoğarken'i kurdu.

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Sanatçının yeğenleri Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen, üzüntülerini şöyle dile getirdi: Ardından bir şeyler yazmak o kadar zor ki. Hatta senin ağzından söylersek "çok saçma" Vedaları sevmezsin. Biz de öyle. Tekrar buluşana kadar hoşçakal... Talat Bulut'un 'Annem' adlı dizide birlikte rol aldığı İlhan Şeşen'in veda töreninde bir hayli üzgün olduğu görüldü. Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994'te 'Aşk Haklı' isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye 'Gençler Haklı' isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995'te bu defa özel bir kanalda 'Arka Pencere' isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 'Amcam Burada' isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, İkinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize'yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle 'Neler Oluyor Bize' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. REKLAM

Dördüncü solo albümü 'Aşk Yalan' ise Mayıs 2005’te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013'te 'Gel' albümünü piyasaya çıkardı. 2017 Mayıs ayında Sony Music etiketiyle 'İstanbullu Şarkılar' albümü yayınlandı. Sanatçı bu albümde 'Ayrılık Üstüne' isimli şarkısını kliplendirdi. Şeşen, beğeni toplayan albümün ardından 2018'de sözü ve müziği kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke’ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen 'Ciddi Eğlence' albümünü müzikseverlerle buluşturdu. REKLAM

Usta sanatçının aynı yıl yayımlanan 'Hediyem' isimli tribute albümünde ise, birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer aldı. Sanatçının 47'nci sanat yılını da taçlandıran 14 İlhan Şeşen şarkısının yer aldığı albümde; 'Sensiz Olmaz' (Yalın), 'Sıcaklardandır' (Dilhan Şeşen) ve 'Sen Benim Şarkılarımsın' (İhtiyaç Molası) şarkılarıyla kliplendirildi.

İlhan Şeşen, 'Yeditepe İstanbul', 'Bir Tatlı Huzur', 'Cesur Kuşku', 'Mühürlü Güller', 'Aliye', 'Annem', 'Hayatımın Rolü', 'Görüş Günü Kadınları', 'Milat' ve 'Aşk Yalanı Sever' dizilerinde de rol aldı. Şeşen, son olarak ise 2022'de 'Alabora Aşk' filmiyle izleyici karşısına çıktı. Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz şubat ayında İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı. "BU ŞARKI OLMASAYDI BEN OLMAZDIM" İlhan Şeşen, 2023'te 'Neler Oluyor Bize' parçasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Bu şarkı olmasaydı, ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" demişti. İlhan Şeşen vefat etti Haberi Görüntüle İlhan Şeşen'in vefatı ünlüleri yasa boğdu Haberi Görüntüle