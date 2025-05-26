İlhan Şeşen vefat etti

Akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, 76 yaşında hayata veda etti.

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'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

İlhan Şeşen'in, sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımda; "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

Şeşen'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı. Cumurbaşkanı Erdoğan, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, sanatçının vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu; "Türk müziğinin özgün sanatçılarından İlhan Şeşen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Müzik tarihimizde eşsiz izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; "Müzik dünyamızın kıymetli ismi İlhan Şeşen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, sözleriyle, duruşuyla hepimizde kalıcı izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı. Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz şubat ayında İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı. "BU ŞARKI OLMASAYDI BEN OLMAZDIM" İlhan Şeşen, 2023'te 'Neler Oluyor Bize' parçasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Bu şarkı olmasaydı, ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" demişti. İLHAN ŞEŞEN HAKKINDA 18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan, popüler Türk müziğinin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında 'Kavga' isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber 'Grup Gündoğarken'i kurdu.

Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994 yılında 'Aşk Haklı' isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye 'Gençler Haklı' isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995 yılında bu defa özel bir kanalda 'Arka Pencere' isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 'Amcam Burada' isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, İkinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize'yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle 'Neler Oluyor Bize' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Dördüncü solo albümü 'Aşk Yalan' ise Mayıs 2005’te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013 yılında 'Gel' albümünü piyasaya çıkardı.

2017 yılı Mayıs ayında Sony Music etiketiyle 'İstanbullu Şarkılar' albümü yayınlandı. Sanatçı bu albümde 'Ayrılık Üstüne' isimli şarkısını kliplendirdi. Şeşen, beğeni toplayan albümün ardından 2018 yılında sözü ve müziği kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke’ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen 'Ciddi Eğlence' albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçının aynı yıl yayımlanan 'Hediyem' isimli tribute albümünde ise, birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer aldı. Sanatçının 47'nci sanat yılını da taçlandıran 14 İlhan Şeşen şarkısının yer aldığı albümde; 'Sensiz Olmaz' (Yalın), 'Sıcaklardandır' (Dilhan Şeşen) ve 'Sen Benim Şarkılarımsın' (İhtiyaç Molası) şarkılarıyla kliplendirildi. İlhan Şeşen, 'Yeditepe İstanbul', 'Bir Tatlı Huzur', 'Cesur Kuşku', 'Mühürlü Güller', 'Aliye', 'Annem', 'Hayatımın Rolü', 'Görüş Günü Kadınları', 'Milat' ve 'Aşk Yalanı Sever' dizilerinde de rol aldı. Şeşen, son olarak ise 2022'de 'Alabora Aşk' filmiyle izleyici karşısına çıktı.