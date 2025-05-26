Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen, 76 yaşında hayata veda etti. İlhan Şeşen'in vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.

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Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun...

Zafer Algöz: Kıymetli şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen'i kaybettik. Uzun süredir akciğer kanserini yenmek için uğraşıyordu... Başımız sağ olsun.

Bülent Ortaçgil: Amcayı kaybettik. Akranlar, dostlar, yavaş yavaş gidiyorlar. Ne diyelim...

Ata Demirer: 1998 yılı... 3 - 5 kişinin geldiği stand-up gösterilerim var, çömezim, kimse tanımıyor beni. Bir akşam "İlhan Şeşen geldi" dediler hâlâ hatırımda; şapkasıyla, gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta. Hiç kimse daha beni tanımazken... Sonrası tatlı bir tanışlık; Bozcaada geceleri, bağlar, sohbetler, nasihatler... Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İlhan ağabeyin. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri... Onun deyimiyle; "Gecelerden bir gece o bir yıldızdı..."

Ayşegül Aldinç: Ah be İlhan... Ardından yazmak öyle zor ki... Müzikal anlamda gümrah zamanların sadece şahidi olmayıp, içinde bulunduğum için kendimi hep şanslı hissettim. Yollarımız seninle kesiştiği için daha da şanslıydım. Lakabın vechile yalnızca Burhan’cığım ve Gökhan’cığıma değil, zaman zaman hepimize amcalık ettiğin pederşahi tavırların, aşklarımıza eşlik eden, ayrılıklarımızda teselli bulduğumuz şarkılarınla hep hatırlanacaksın. Gerçek sanatçının ölümsüzlüğü bu işte İlhan’cığım. Konserimde söylemek için ilk albümüm ve Ayşegül Aldinç için yarattığın 'Farketmez' isimli şarkımızın üzerinden geçtiğim bir anda artık aramızda olmadığın haberini almak ne acı, ne yaman bir tesadüf... Bir yıldız gibi gökte kayıp gittiğin yerde nurlar içinde uyu. Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sevgili ailene tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Canım benim... Yalın: Müzik yolculuğumdaki, şarkılarımdaki, hayatımdaki yerini seninle paylaşabildim. Seninle yan yana şarkılar söyleyebildim. En sevdiğim şarkını albümünde, sahnede, söyleyebildim. O şarkıları nasıl yazdığını sorabildim. Her şey için teşekkür ederim. Seni çok çok özleyeceğim.

Semiramis Pekkan: Çok üzgünüm. Sıla Gençoğlu: İlhan Şeşen'in vefat haberiyle oldukça sarsıldım. İlham veren büyük ustalarımızdan birini kaybettik. Ruhu şad olsun, nurlarda yatsın. Ercan Saatçi: Ah ve amca... Neler oluyor bize... Mekânın cennet olsun İlhan Şeşen. Melek Baykal: Çok değerliydi... Kaybettik maalesef... Nurlarda uyusun. Tuba Büyüküstün: Ahh İlhan ağabey... Huzurla uyu. Ege: Sen de gittin... Şu hayatta bize ağabeylik yapacak, ilham verecek, örnek olacak kaç kişi kaldı? Allah'tan çok güzel şarkılar bıraktın. Hâlâ sahnede söylediğim, içinde yaşadığım, kalbimde yaşattığım... Işıklar içinde uyu. Fazıl Say: İlhan Şeşen; "En güzelini tatmadım belki sevdaların..." Suat Suna: Bugün doğum günüm. 50'nci yaşıma alışmaya çabalarken, çok sevdiğim ağabeyim İlhan Şeşen'i kaybettiğimizi öğrendim. İnsan bazı ölümleri kabullenemiyor. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Türkü Akbayram: Ah bu eksilmeler... Yonca Lodi: Ne desem olmayacak bir gün daha... Ne desem eksik, ne desem sensiz olmaz.... Huzur içinde uyu amca. Penceremizin perdesini havalandıran her rüzgarda bizimlesin. Işın Karaca: Bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Hoşça kal amcam... Çok yormuştu bu illet... Yattığın yer huzurla dolsun inşallah. İbrahim Tatlıses Zeynep Bastık