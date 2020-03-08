08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Dünyada ve Türkiye’de kadınların durumu ve potansiyelini gözden geçirmek için önemli bir fırsat sunduğunu hatırlattı. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:
- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bu gün kadınlarımızın Türkiye ve tüm Dünyadaki durumlarını gözden geçirmek, sorunları hatırlatmak ve kadınların durumunu iyileştirmek için neler yapılabileceğini ele almak için bize bir fırsat sunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların her alanda erkeklerle eşit olması ve iş hayatından siyasete kadar her alanda eşit bir şekilde temsil edilmesi en başta gelen politika önceliklerinden biri olmalı.
- Kadın istihdamı oranlarına baktığımızda dünya ortalaması yüzde 47 ve AB ortalaması yüzde 67 iken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 34. Kadınların gerek girişimci gerekse çalışan ol arak ekonomiye katılması üretkenliği artıracak ve ekonomide dinamizm yaratacaktır. 21’inci yüzyılda iş yaşamı ve işgücü piyasası da hızla değişiyor. Hizmet ekonomisi ön plana çıkarken, sanayiden tarıma, yapay zekâ kullanımı hız kazanıyor. Eskinin el emeğine dayalı işleri giderek daha fazla oranda otomasyona tabi olurken, çapraz beceriler denilen sosyal uyum, iletişim, ekip çalışması, sorun çözme gibi becerilerin iş yaşamında öne çıktığını görüyoruz. Yapılan araştırmalar bu tür becerilerde kadınların erkeklere oranla daha önde olduğunu gösteriyor. Bu durum da kadın istihdamını artırmanın önemini daha iyi açıklıyor.
- Kadınların istihdamını azaltan nedenlere baktığımızda ilk sırada toplumsal ve kültürel önyargılar ile kadınların ev ve iş yaşamını dengelemekte karşılaştıkları zorluklar geliyor. Kadınlarımız çalışmıyor olsalar da, ev işi, çocuk ve yaşlılara bakım gibi ücretlendirilmeyen birçok işi yapıyorlar ve bu şekilde de aslında büyük bir değer üretiyorlar. AB’de bu tür ücretlendirilmeyen ev işlerinin yüzde 75’i kadınlar tarafından yapılırken, Türkiye’de bu oran çok daha yüksek. Erkek ve kadın arasındaki ücret açığı verilerine baktığımızda ise Türkiye’de bu oranın ILO verilerine göre yüzde 12,9 olduğunu ve AB ortalaması olan yüzde 16’dan daha düşü k olduğunu görüyoruz.”
Başkan Zeytinoğlu, kadına yönelik şiddetin de önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi:
“Kadına yönelik şiddet ise kanayan bir yara olmaya devam ediyor. AB’nin son yayınladığı verilere baktığımızda, kadınların yüzde 33’ünün fiziksel veya cinsel şiddet ile karşılaştığı görülüyor. Türkiye’de de özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddet vakalarının arttığını görüyoruz. 2011’de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadele edilmesine ilişkin hukuki bağlayıcılığı olan ilk uluslararası belge niteliğini taşıyor. Türkiye de bu Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alıyor. Kadınların tüm bu alanlarda durumlarını iyileştirmek ve eşitliği sağlamak için cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, kadınların istihdamının artırılması, karar alma mekanizmalarında ve siyasette kadınların eşit katılımının sağlanması temel hedefimiz olmalı.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!